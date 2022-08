onvista Mahlzeit: ZEW-Index verunsichert Dax ein wenig - Walt Disney, Ginkgo, Infineon und hat Weber das Zeug eine neue Meme-Aktie zu werden?

Die Parallelen bei Beyond Meat und Weber sind ähnlich. Beide konnten mit ihren Zahlen nicht überzeugen und beide Aktien sind extrem hoch geshortet. Laut Seeking Alpha liegt die Short-Quote bei Weber bei 56 Prozent. Nach den Zahlen lagen beide Aktien leicht im Plus, obwohl das so nicht zu erwarten war. Bei Beyond Meat kam dann im Anschluss ein Short-Squeeze und die Aktie legte kräftig zu. Weber hat jetzt einige Maßnahmen eingeleitet, um die schlechte Enwicklung aufzufangen. Vielleicht sehen wir ja beim dem Spezialisten für Grillgeräte in den kommenden Tagen eine ähnliche Entwicklung.

Michael Burry hat sich von fast allen Aktien getrennt. Der Investor, der die Finanzkrise sehr gut zu seinem Vorteil ausgenutzt hat, rechnet jetzt wohl erneut mit fallenden Kursen. Er hat fast alle Aktien aus seinem Depot entfernt und nur noch einen Wert. Er setzt nur noch auf eine Gefängnis-Aktie.

Cathie Wood hat auch mal wieder einen Grund zur Freude. Nachdem sie der Aktie von Ginkgo Bioworks seit Monaten die Treue hält und in Schwächephasen, wo von es einige gab, immer nachgekauft hat, kann der Biotech-Wert mit seinen Zahlen aauch mal wieder punkten. Der Umsatz wurde kräftig gesteigert und die Aktie legt kräftig zu. Balsam auf die Seele von Cathie Wood, die zuletzt immer wieder heftige Kritik einstecken musste.

onvista Mahlzeit: Schnell auf den Punkt informiert!

Themen der heutigen: Dax, Öl, Ginkgo. Ziprecuiter, Weber, BHP, Walt disney, Geo Group, Meituan, Infineon, Bayer, Tops&Flops, Delivery Hero, Musterdepot, Secunet, Cybersecurity-Aktien, Cybersecurity-ETF´s, Nu Holdings, Sono & Zuschauerfragen