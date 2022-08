DAX: Klassischer Blow-Off

Indizes rund um den Erdball preschen weiter voran, als Auslöser gelten hoffnungsvolle Quartalszahlen und positiv korrigierte Geschäftserwartungen namhafter US-Einzelhändler sowie Baumarktketten. Entsprechend löste dies am Dienstag deutliche Kursgewinne aus, auch der Deutsche Aktienindex zog in die Nähe von 14.000 Punkten hoch.

Damit nähert sich das heimische Aktienbarometer nun auch der erweiterten Kurszielmarke von 14.226 Punkten mit großen Schritten an, spätestens von dort aus sollten Investoren allerdings mit einer kleinen Pause in der äußerst steilen Rallye rechnen. Diese könnte sogar nach Erreichen des S&P 500 Index des EMA 200 einsetzen, an dem das Barometer derzeit kratzt.

Unterstützungen sind für den DAX nun um 13.800 Punkten und darunter um 13.694 Punkten hinzugekommen. Sollte dies nicht ausreichen, findet das Barometer um den 50-Tage-Durchschnitt bei derzeit 13.172 Punkten einen etwas stärkeren Support vor.

Erste Wirtschaftsdaten für die Wochenmitte hat bereits Japan in der Nacht Zahlen zu Maschinenaufträgen (Kernrate) per Juni und dem Handelsbilanzsaldo aus Juli (saisonbereinigt) vorgelegt. Um 11:00 Uhr geht es dann mit dem europaweiten BIP Q2 (2. Veröffentlichung) weiter, zeitgleich werden die europaweiten Erwerbstätigenzahlen aus dem zweiten Quartal vorgestellt.

Erst ab 13:00 Uhr stoßen die USA mit MBA-Hypothekenanträgen aus der Vorwoche dazu, um 14:30 Uhr stehen die Einzelhandelsumsätze der US-Amerikaner aus dem abgelaufenen Monat auf der Agenda.