DGAP-News: Exasol steigert im ersten Halbjahr 2022 ARR um 26% auf 32,5 Millionen Euro, Profitabilität deutlich verbessert

Exasol steigert im ersten Halbjahr 2022 ARR um 26% auf 32,5 Millionen Euro, Profitabilität deutlich verbessert



17.08.2022 / 07:30 CET/CEST

Exasol steigert im ersten Halbjahr 2022 ARR um 26% auf 32,5 Millionen Euro, Profitabilität deutlich verbessert ARR steigt um +26,0% auf 32,5 Millionen Euro

Adjusted EBITDA verbessert sich auf -6,0 Millionen Euro (H1 2021: -14,4 Millionen Euro)

Operativer Cashflow mit -7,6 Millionen Euro ebenfalls über Vorjahr (H1 2021: -20,2 Millionen Euro)

Flüssige Mittel zum 30. Juni 2022 bei 19,3 Millionen Euro

Ausblick für 2022 bestätigt Nürnberg, 17. August 2022: Die Exasol AG, ein globales Technologieunternehmen und Anbieter einer hochleistungsfähigen Analyse-Datenbank, hat mit dem heute vorgelegten Halbjahresbericht 2022 die vorläufigen Zahlen von Ende Juli bestätigt. Danach stiegen die annualisierten wiederkehrenden Umsatzerlöse (ARR) um 26,0% auf 32,5 Millionen Euro (30.06.2021: 25,8 Millionen Euro). Der Anstieg geht dabei sowohl auf die Ausweitung der Umsätze mit bestehenden Kunden als auch auf die Gewinnung zahlreicher Neukunden vor allem in den wichtigsten Zielindustrien von Exasol zurück. Insgesamt konnten im ersten Halbjahr 2022 14 Neukunden gewonnen werden (H1 2021: 8), davon allein neun im zweiten Quartal (Q2 2021: 3). Die Gesamtkundenzahl lag damit zum Ende des ersten Halbjahres 2022 bei 224. Die Kundenbindungsrate hat sich gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum nochmals um 3 Prozentpunkte auf 96% erhöht. Der Umsatz legte im ersten Halbjahr 2022 um 22,9% auf 16,1 Millionen Euro zu (H1 2021: 13,1 Millionen Euro). Gleichzeitig erhöhte sich der Anteil der wiederkehrenden Umsatzerlöse vom Gesamtumsatz auf 93,8% (H1 2021: 91,6%). Zusammen mit einer auf 93,2% gestiegenen operativen Rohertragsmarge (H1 2021: 87,0%) und einer weiter verbesserten Kostenstruktur stieg das operative Ergebnis (EBITDA) auf -4,1 Millionen Euro gegenüber -14,6 Millionen Euro im selben Zeitraum des Vorjahres. Bereinigt um einmalige Sondereffekte lag das operative Ergebnis (adj. EBITDA) bei -6,0 Millionen Euro (H1 2021: -14,4 Millionen Euro), was einer Verbesserung von 58,3% entspricht. Die Erfolge aus der im vergangenen Jahr durchgeführten Reorganisation in Verbindung mit einem unverändert dynamischen Umsatzwachstum sind für das zweite Quartal 2022 noch deutlicher: Bei einem Umsatzanstieg um 21,7% auf 8,4 Millionen Euro (Q2 2021: 6,9 Millionen Euro), verbesserte sich das adj. EBITDA um 77,8% von -9,9 Millionen Euro im Vorjahresquartal auf jetzt -2,2 Millionen Euro. Der im operativen Ergebnis sichtbare Anstieg der Profitabilität zeigt sich auch in der Entwicklung des operativen Cashflows, der im Berichtszeitraum auf -7,6 Millionen Euro zurückging (H1 2021: - 20,2 Millionen Euro). Darin sind einmalige Zahlungen für Ansprüche aus dem Börsengang 2020 an Mitarbeiter in Höhe von 2,7 Millionen Euro für das Gesamtjahr 2022 enthalten. Entsprechend lagen die liquiden Mittel zum 30. Juni 2022 bei 19,3 Millionen Euro (31.12.2021: 27,2 Millionen Euro) und damit im Rahmen der Erwartungen. Die Eigenkapitalquote betrug zum Ende der Berichtsperiode 47,3%. „Die aktuellen Ergebnisse bestätigen die vorläufigen Zahlen und zeigen uns hinsichtlich ARR, Profitabilität und Liquidität voll im Plan. Der weiter gestiegene Kundenstamm bildet dabei eine gute Basis für unser zukünftiges Wachstum“, erklärt Aaron Auld, CEO von Exasol. „Besonders freut uns, dass sich trotz der aktuellen makroökonomischen Herausforderungen unsere Kundenbindungsrate nochmals erhöht hat. Dies ist ein klares Zeichen für die hohe Bedeutung, die Exasol bei ihren Kunden genießt.“ Ausblick 2022 Für das Geschäftsjahr 2022 erwartet das Management unverändert einen Anstieg der jährlich wiederkehrende Umsatzerlöse (ARR) auf 38,5 Millionen Euro bis 40,0 Millionen Euro. Gleichzeitig soll sich das angepasste operative Ergebnis (adj. EBITDA) auf -14 Millionen Euro bis -16 Millionen Euro verbessern (adj. EBITDA 2021: -31,6 Millionen Euro). Mit flüssigen Mitteln zum Jahresende 2022 in Höhe von 10 Millionen Euro bis 12 Millionen Euro sieht das Management weiter ausreichend finanziellen Spielraum, um die mittelfristigen Wachstumsziele zu erreichen.

Wesentliche Kennziffern: (in Millionen Euro) Q2 2022 Q2 2021 Abw. H1 2022 H1 2021 Abw. ARR (zum 30.6.) 32,5 25,8 +26,0% 32,5 25,8 +26,0% Umsatz 8,4 6,9 +21,7% 16,1 13,1 +22,9% Adj. EBITDA* -2,2 -9,9 +77,8% -6,0 -14,4 +58,3% 30.6.2022 31.12.2021 Abw. Flüssige Mittel 19,3 27,2 -29,0% * Das EBITDA wird um Aufwendungen aus Stock Appreciation Rights bereinigt, die dem Vorstand und Mitarbeitern vor dem Börsengang im Jahr 2020 gewährt wurden.





IR Kontakt

Christoph Marx

Head of Investor Relations

Tel: +49 911 2399 114

E-Mail: ir@exasol.com

