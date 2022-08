DGAP-News: YOC AG: YOC AG mit deutlicher Steigerung von Umsatz und Ergebnis im H1/2022

DGAP-News: YOC AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis

YOC AG mit deutlicher Steigerung von Umsatz und Ergebnis im H1/2022 Berlin, 17. August 2022 – Das Ad Tech Unternehmen YOC AG (ISIN DE0005932735) verzeichnet für das erste Halbjahr 2022 ein Umsatzwachstum auf Konzernebene im Vergleich zum Vorjahreszeitraum in Höhe von 26 % auf

9,7 Mio. EUR (H1/2021: 7,7 Mio. EUR). Die Bündelung sämtlicher Geschäftsaktivitäten auf die unternehmenseigene Handelsplattform VIS.X® sowie der weitere Ausbau des Plattform- und Produktangebots führten im ersten Halbjahr 2022 zu einem weiter gestiegenen Geschäftsvolumen. Parallel dazu steigerte die YOC-Gruppe im Berichtszeitraum das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)* um 52 % auf 1,2 Mio. EUR (H1/2021: 0,8 Mio. EUR). Die Gesellschaft realisierte ein Konzernperiodenergebnis in Höhe von 0,5 Mio. EUR (H1/2021: 0,4 Mio. EUR). Im Vorjahr trug ein nicht operativer Einmaleffekt in Höhe von 0,2 Mio. EUR positiv zum Konzernperiodenergebnis bei. Bereinigt um diesen Effekt konnte die Rentabilität um 111 % erhöht werden. Im Ergebnis dieser Entwicklung wurde ein operativer Cash-Flow in Höhe von 0,6 Mio. EUR (H1/2021: 0,1 Mio. EUR) generiert. Umsatz- und Ergebnis des ersten Halbjahres 2022 der YOC AG liegen somit im Rahmen der Gesamtjahresprognose 2022. Sebastian Bauermann, Director Finance der YOC AG: „Im ersten Halbjahr 2022 haben sich sämtliche Erfolgskennzahlen unserer Aktivi­täten, unabhängig davon, ob diese betriebswirtschaftlicher oder plattformbezogener Natur sind, erhöht. Trotz der gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen sowie der wirtschaftlichen Rahmenparameter gehen wir für die zweite Jahreshälfte von einer anhaltend positiven Entwicklung unseres Unternehmens aus.“ Der heute veröffentlichte Finanzbericht der YOC AG zum ersten Halbjahr 2022 steht hier zum Download bereit. * EBITDA entspricht der Definition im Bericht der YOC AG zum Geschäftsjahr 2021 (erhältlich unter https://yoc.com/de/investor-relations-yoc/finanzen-geschaeftsbericht/)

Über YOC YOC ist ein Technologie-Unternehmen und entwickelt Software für den digitalen Werbemarkt. Mit Hilfe unserer programmatischen Handelsplattform VIS.X® ermöglichen wir ein optimales Werbeerlebnis für Werbetreibende, Publisher und Nutzer des mobilen Internets sowie mobiler Applikationen. Werbekunden erhalten durch die Verwendung von VIS.X® und den aufmerksamkeitsstarken Werbeformaten von YOC die Möglichkeit, die Bekanntheit ihrer Marke in Verbindung mit hochwertigem Werbeinventar zu steigern. Renommierte Premium-Publisher bieten eine globale Media-Reichweite an und profitieren von der hohen Monetarisierung unserer Plattform VIS.X®. Das Unternehmen ist als Pionier des Mobile Advertising seit 2001 auf dem Markt und ist seit 2009 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Kontakt YOC AG

