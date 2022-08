Buffett ist nicht grün genug und fliegt raus

Er schätzt Buffett und Berkshire Hathaway zählt zu seinen Lieblingsaktien – und dennoch hat er sie aus seinem Depot geworfen. Die Rede ist von Frank Fischer, Chef der Frankfurter Fondsboutique Shareholder Value Management. Der Fonds umfasst Value-Werte. Natürlich durfte da Berkshire Hathaway nicht fehlen. Wobei die Betonung auf „durfte“ liegt, denn mittlerweile hat sich Fischer von Berkshire getrennt.

Der Grund: ESG, also nachhaltiges Investieren. Buffett hat seit Anfang des Jahres stark in den Ölkonzern Occidental Petroleum investiert und will den Konzern übernehmen. Das Problem für Fischer: Occidental Petroleum fördert auch Öl durch Fracking. Da Fracking nicht mit seinen ESG-Maßnahmen vereinbar sei, hat Fischer sich schweren Herzens von dieser Position getrennt.