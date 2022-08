DGAP-News: bet-at-home.com AG: Konzern-Geschäftszahlen des ersten Halbjahres 2022

DGAP-News: bet-at-home.com AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis

bet-at-home.com AG: Konzern-Geschäftszahlen des ersten Halbjahres 2022



22.08.2022 / 09:55 CET/CEST

Umsatzentwicklung im ersten Halbjahr 2022

Der Brutto-Wett- und Gamingertrag für die fortgeführten Geschäftsbereiche im ersten Halbjahr 2022 liegt mit 26,7 Mio. EUR um 18,6% unter dem Vorjahresvergleichswert (H1 2021 angepasst: 32,8 Mio. EUR). Wesentlichster Grund dabei sind die regulatorischen Entwicklungen insbesondere im Kernmarkt Deutschland. Gesetzliche Auflagen wie beispielsweise ein aufwändiger Registrierungsprozess sowie ein eingeschränktes Wettangebot wirkten sich weiterhin negativ auf die Kundenaktivität im ersten Halbjahr 2022 aus. Wenngleich durch die Lizenzierung langfristige Rechtssicherheit im Kernmarkt Deutschland gewonnen werden konnte, wird die umfassende Umsetzung von produktübergreifenden monatlichen Einsatzlimits ab dem 1. Juli 2022 zu weiteren Umsatzeinbußen in Deutschland führen. Darüber hinaus entwickelte sich das Segment Online-Gaming in Deutschland durch das Verbot von populären Spielen wie beispielsweise Roulette und Blackjack sowie durch die Limitierung des verbleibenden lizenzierbaren Angebots unter den Erwartungen.



Ergebnisentwicklung im ersten Halbjahr 2022

Das operative EBITDA im ersten Halbjahr 2022 liegt bei 1,1 Mio. EUR (H1 2021 angepasst: 6,1 Mio. EUR). Der Rückgang resultiert aus den rückläufigen Brutto-Wett- und Gamingerträgen, wobei die Kosten der fortgeführten Geschäftsbereiche noch nicht in gleicher Weise gesenkt werden konnten. Das Konzernergebnis beträgt zum 30.06.2022 10,6 Mio. EUR (H1 2021: 1,1 Mio. EUR). Davon entfällt auf den aufgegebenen Geschäftsbereich ein Ergebnis von 11,4 Mio. EUR (H1 2021: -0,6 Mio. EUR). Hierin enthalten ist ein Sondereffekt aus der Entkonsolidierung in Höhe von EUR 13,1 Mio. EUR (H1 2021: EUR 0,00).



Vermögens- und Kapitalstruktur

Das Konzerneigenkapital zum 30. Juni 2022 beträgt insgesamt 27,7 Mio. EUR (31.12.2021: 17,0 Mio. EUR). Die Konzerneigenkapitalquote beträgt somit 48,8% (31.12.2021: 22,5%). Der Anstieg des Konzerneigenkapitals ist im Wesentlichen durch positive Effekte aus der Entkonsolidierung der bet-at-home.com Entertainment Ltd., Malta begründet.

Der Stand der liquiden Mittel und kurzfristigen Termineinlagen innerhalb des bet-at-home.com AG Konzerns beläuft sich zum 30.06.2022 auf insgesamt 32,6 Mio. EUR (31.12.2021: 42,0 Mio. EUR).



Ausblick auf das Geschäftsjahr 2022

Wie bereits am 27. Juni 2022 berichtet, rechnet der Vorstand im Geschäftsjahr 2022 mit einem Brutto-Wett- und Gamingertrag zwischen 50 Mio. EUR und 60 Mio. EUR sowie einem EBITDA zwischen -2 Mio. EUR und -4,5 Mio. EUR.



Über bet-at-home

Der bet-at-home.com AG Konzern ist im Bereich Online-Sportwetten und Online-Gaming tätig. Mit 5,5 Millionen registrierten Kunden zählt das an der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Unternehmen mit seinen Tochtergesellschaften zu den erfolgreichsten Glücksspielanbietern der Europäischen Union. bet-at-home verfügt über Gesellschaften in Deutschland, Österreich, Malta und Gibraltar. Zum Stichtag 30. Juni 2022 waren 170 Mitarbeiter im Konzern beschäftigt. Über seine maltesischen Gesellschaften hält der Konzern Online-Sportwetten- und Online-Glücksspiellizenzen. Die Lizenzen berechtigten das Unternehmen jeweils zur Veranstaltung und zum Vertrieb von Online-Sportwetten und Online-Casinos.

Seit 2009 ist die bet-at-home.com AG Teil der Betclic Everest SAS Group, einer führenden französischen Gruppe im Bereich Online-Sportwetten und Online-Gaming. bet-at-home ist für sämtliche Konzerngesellschaften in Deutschland, Österreich und Malta nach ISO/IEC 27001:2013 zertifiziert.



Kontakt

+49 211 545 598 77

ir@bet-at-home.com

www.bet-at-home.ag



Düsseldorf, 22. August 2022



