EQS-DD: adidas AG: Harm Ohlmeyer, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
08.08.2025 / 09:46 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Harm
|Nachname(n):
|Ohlmeyer
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|adidas AG
b) LEI
|549300JSX0Z4CW0V5023
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A1EWWW0
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|165,45 EUR
|330.900,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|165,45 EUR
|330.900,00 EUR
e) Datum des Geschäfts
|07.08.2025; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Börse München (gettex)
|MIC:
|XMUN
