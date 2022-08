OTS: LTS Lohmann Therapie-Systeme AG / LTS macht mit der Übernahme von ...

LTS macht mit der Übernahme von Tapemark Inc. den nächsten Schritt auf ihrer Wachstumsreise Andernach (ots) - Die LTS LOHMANN Therapie-Systeme AG ("LTS") gibt die Übernahme von Tapemark Inc. ("Tapemark") mit Sitz in St. Paul, Minnesota, USA, bekannt. Diese Akquisition verbindet LTS mit Tapemark, ein führender CDMO, der sich auf transdermale Darreichungsformen, orale Wirkstofffilme sowie auf einzeldosierte halbfeste Arzneiformen und Iontophoreseprodukte spezialisiert hat. LTS ist ein führendes pharmazeutisches Technologieunternehmen, das innovative Arzneimittel in Darreichungsformen wie transdermalen Pflaster (TTS"), oralen Wirkstoff-Filme (OTF") und Micro Array Patches (MAP) für Unternehmen aus dem Bio-/Pharma-, Generika- und Consumer Health Bereich entwickelt und herstellt. Mit der Übernahme wird Tapemarks Betriebsstätte in St. Paul Teil des weltweiten Produktionsnetzwerkes von LTS, zusammen mit den bestehenden Werken der LTS in Andernach, Deutschland, und West Caldwell, New Jersey, in den USA. Bas van Buijtenen, CEO der LTS, kommentiert: "Wir freuen uns sehr, das Tapemark-Team in der LTS-Familie willkommen zu heißen. Diese strategische Übernahme zeigt unser Engagement, weiterhin den Standard im Bereich der TTS und OTF zu setzen und unsere Präsenz in den USA, dem wichtigsten Pharmamarkt der Welt, zu stärken. Wir werden unseren Kund:innen und deren Patient:innen ein noch umfassenderes Portfolio an Kompetenzen im Bereich der pharmazeutischen Darreichungsformen und erweiterte Produktionskapazitäten bieten. Wir freuen uns zudem, die Kund:innen von Tapemark im globalen Netzwerk von LTS willkommen zu heißen. Die Übernahme stärkt unsere Forschungs- und Entwicklungskapazitäten in Nordamerika und ermöglicht es uns, Unternehmen, die innovative Therapien und neue Darreichungssysteme entwickeln, noch mehr Unterstützung bei ihren Projekten zu bieten. Damit sind wir noch besser in der Lage, den Wunsch unserer Kund:innen nach einem starken Partner zu erfüllen, der sie von der ersten Machbarkeitsstudie bis zur Vermarktung unterstützt. Wir sind besonders erfreut, dass ein so talentiertes Team unserer Organisation bereichert. Ich freue mich, dass Beau Garrett unser globales Führungsteam in der Rolle des SVP Strategy and Corporate Development verstärken wird. Seine beeindruckende Bilanz als Führungskraft, die das Wachstum erfolgreich vorantreibt, wird unsere LTS-Wachstumsreise zusätzlich befördern." Beau Garrett, CEO von Tapemark, bemerkt: "Der Beitritt zur LTS stärkt unsere Möglichkeiten unseren Kund:innen für die Entwicklung und Herstellung komplexer Medikamente die besten Produktentwicklungs- und Herstellungsstrategien anbieten zu können. Somit können die daraus resultierenden Produkte Patient:innen in aller Welt helfen. Aus Gesprächen mit unseren Kund:innen weiß ich, dass sie sich darauf freuen, von der Breite des globalen Technologieportfolios der LTS, den Produktentwicklungskapazitäten und dem großen globalen Netzwerk zu profitieren. Gemeinsam werden wir mehr Partner in unserem Bereich erreichen und damit mehr Patient:innen helfen. Persönlich freue ich mich, dass unser Führungsteam sich einem so starken Team bei LTS anschließt. Von dem Tag an, an dem ich Bas sowie das Management der LTS kennenlernte, wusste ich, dass dies die richtige Entscheidung für beide Unternehmen, unsere Mitarbeiter:innen und unsere Kund:innen ist." Die Transaktion hat die erforderlichen behördlichen Genehmigungen erhalten und wurde am 19. August 2022 abgeschlossen. Finanzielle Einzelheiten der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben. Bourne Partners handelte als exklusive Finanzberater von Tapemark. Über LTS: Die LTS LOHMANN Therapie-Systeme AG ist ein führendes pharmazeutisches Technologieunternehmen, das innovative Darreichungssyteme wie Transdermale Pflaster ("TTS") und Orale Wirkstoff-Filme ("OTF") große Bio-/Pharma-, Generika- und Consumer Health-Unternehmen entwickelt und herstellt. LTS behauptet seine führende Position durch die kontinuierliche Weiterentwicklung seiner TTS- und OTF-Kerntechnologien sowie durch die Weiterentwicklung neuer Technologien zur Verabreichung von Medikamenten, einschließlich Micro Array Patches (MAP) für die transdermale und intradermale Verabreichung von biologischen Wirkstoffen, großen Molekülen und Vakzinen. LTS wurde 1984 gegründet und ist heute an drei Standorten tätig: in Andernach, Deutschland, West Caldwell, NJ, USA und St. Paul, MN, USA. LTS hat außerdem eine Repräsentanz in Shanghai, China. Pressekontakt: Dr. Iris Schnitzler Tel.: +49 (0) 2632 99 - 2589 E-Mail: mailto:iris.schnitzler@ltslohmann.com Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/104873/5302261 OTS: LTS Lohmann Therapie-Systeme AG