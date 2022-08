Crash bei BVB-Aktie übertrieben

Gestern ging es mit der Aktie von Borussia Dortmund um 13 Prozent nach unten. Der Grund war die desaströse sportliche Leistung gegen den Aufsteiger Werder Bremen. Selbst der Borussen-Trainer Edin Terzic sprach von einer blamablen Vorstellung.

Dennoch ist die Talfahrt der BVB-Aktie übertrieben: Borussia spielt noch in der äußerst lukrativen Champions League, auch wenn ihnen zwei Megakracher in der Gruppenphase drohen. Es zweifelt auch niemand, dass sie sich wieder für die Königsklasse in der nächsten Saison qualifizieren.

Wirtschaftlich steht es um die Borussia aus Dortmund auch gut: Die Verluste, die während der Zeit der Corona-Geisterspiele entstand, wurden minimiert und alle Heimspiele für den Rest des Jahres sind ausverkauft. Für Watzke ist damit klar: Die Faszination BVB ist ungebrochen hoch und spätestens in der Saison 2023/24 werde man wieder Gewinne schreiben.

Analysten sehen das ähnlich: So sei der Kursrutsch gestern nicht nachvollziehbar. Die durchschnittlichen Kursziele pendeln zwischen 5,00 und 6,00 Euro. Damit ergibt sich ein Aufwärtspotenzial zwischen 31 und 57 Prozent.

Anleger müssen sich nur eines bewusst sein: Fußball-Aktien sind riskant und sehr volatil. Wie man gestern gesehen hat, kann ein schlechtes Spiel reichen, um eine Talfahrt auszulösen. Und das, obwohl die Fundamentaldaten stimmen. Fußball an der Börse ist ein bisschen wie Fußball auf dem Platz – sehr emotional.