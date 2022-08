TAG IMMOBILIEN - Erholung ja, aber mehr auch nicht

TAG Immobilien AG - WKN: 830350 - ISIN: DE0008303504 - Kurs: 9,450 € (XETRA)

Die Aktie von TAG Immobilien markierte Anfang August 2021 ein Mehrjahreshoch bei 29,37 EUR. Seitdem befindet sich die Aktie in einer starken Abwärtsbewegung. Im Juli 2022 notierte sie im Tief bei 8,70 EUR.

Nach einer Erholung auf 11,29 EUR geriet die Aktie in der letzten Woche wieder deutlich unter Druck. Dies setzte sich gestern zunächst fort. Heute legt der Wert aber mit Rückenwind durch die aktuellen Zahlen zu Handelsbeginn 3,00 % zu.

TAG IMMOBILIEN erzielt im 1. Halbjahr eine Kaltmiete von 169,1 Mio. EUR (VJ: 166,0 Mio. EUR), einen FFO1 von 96,2 Mio. EUR (VJ: 91,5 Mio. EUR), ein Ebitda (bereinigt) von 117,6 Mio. EUR (VJ: 114,2 Mio. EUR) und einen Nettogewinn von 301,8 Mio. EUR (VJ: 324,1 Mio. EUR). Leerstandsquote Deutschland bei 5,2 %.

Lösen die Zahlen eine weiter Erholung aus?

Die Aktie von TAG Immobilien befindet sich trotz der Verluste aus der letzten Woche noch immer in einer Erholung. Diese kann noch einmal zu Gewinnen gen 11,29 EUR oder sogar gen 13,09 EUR führen. Aber die übergeordnete Abwärtsbewegung ist auch bei einem Anstieg in Richtung 13,09 EUR intakt. Nach Abschluss der Erholung könnte eins zu einem weiteren Kursrutsch in Richtung 5,61 EUR und damit auf das Tief aus dem Oktober 2011 kommen.

Eine klare Verbesserung des Chartbildes durch prozyklische Kaufsignale ist aktuell nicht in Sicht. Damit es einer Verbesserung des Chartbildes käme, müsste die Aktie einen Boden ausbilden oder es müsste zu einem Ausverkauf unter hohem Volumen kommen.

Fazit: Kurzfristig ist die Aktie auf der Longseite nach den Zahlen nicht uninteressant. Es könnte zu einer größeren Erholung kommen. Mittel-langfristig gibt es aber keine charttechnischen Gründe, jetzt in die Aktie zu investieren.

