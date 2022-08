BECHTLE - Verkaufssignal droht

Bechtle AG - WKN: 515870 - ISIN: DE0005158703 - Kurs: 41,300 € (XETRA)

Die Bechtle-Aktie markierte im November 2021 ihr aktuelles Allzeithoch und startete danach zu einer Abwärtsbewegung. In deren Verlauf kam es zum Bruch des langfristigen Aufwärtstrends seit dem Jahr 2009 und zu einem Tief bei 35,57 EUR.

Nach einer kleinen Bodenbildung erholte sich der Wert zuletzt und kletterte an seinen Abwärtstrend seit dem Allzeithoch. Diese Erholung kann zudem auch als Pullback an den gebrochenen Aufwärtstrend angesehen werden. Dort lief die Aktie in den letzten drei Wochen seitwärts. In dieser Woche fällt sie unter die Unterstützung bei 42,60 EUR und damit aus der kleinen Seitwärtsbewegung nach unten raus. Die Unterstützung bei 40,81 EUR hält aber noch.

Verkaufswelle droht

Mit dem Rückfall unter 42,60 EUR ergab sich in der Bechtle-Aktie ein neues Verkaufssignal. Dieses Signal könnte eine Abwärtsbewegung in Richtung 35,57 EUR oder sogar 26,45 EUR einleiten. Dieses Szenario fände Bestätigung mit einem Rückfall unter 40,81 EUR.

Für ein neues Kaufsignal in Richtung Allzeithoch müsste die Aktie vermutlich über 49,40 EUR ausbrechen.

Fazit: Die Bechtle-Aktie ist kurz davor, eine neue Verkaufswelle zu starten.

Zusätzlich lesenswert:

CONTINENTAL - Aktie nach Abstufung unter Druck

MERCK KGaA - Ist sie die neue Apple?

NASDAQ 100 - War das gestern nur eine temporäre Erholung?

Bechtle AG

Treffen Sie an der Börse immer voll ins Schwarze – mit Cordula Lucas und ihren Pop Guns. Mit Hilfe Ihres eigens entwickelten Systems wählt sie die chancenreichsten Trading-Kandidaten aus und liefert Ihnen präzise Ein- und Ausstiegssignale. Jetzt Pop Gun Trader abonnieren

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)