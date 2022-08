Long-Chance nach Absturz

Werbung

In der vergangenen Woche trafen sich die wichtigsten Notenbänker der Welt in Jackson Hole. In diesem Rahmen gab FED-Chef Jerome Powell einen Ausblick hinsichtlich der weiteren Zinspolitik der US-Notenbank. Am Freitag rasten die Aktienkurse daraufhin in den Keller, da er weitere, wenn notwendig auch aggressive Zinsanhebungen, in Aussicht stellte.

Es ist ein Balance-Akt, den die Notenbank derzeit vollführen muss. Einerseits möchte sie die Inflation schnell bremsen, andererseits können die Zinsanhebungen auch die Wirtschaft komplett abwürgen. Beides bereitet den Anlegern gegenwärtig Sorgen und wird immer wieder zum Anlass für panikartige Verkäufe genommen.

Fonds sind bereits unterinvestiert

Wenn wir uns den Commitment of Traders Report anschauen, der die aktuellen Positionierungen der verschiedenen Marktteilnehmer im Futures-Bereich illustriert, wird ersichtlich, dass die Fonds bereits massiv verkauft haben und inzwischen (bemessen an ihrem üblichen Verhalten) deutlich unterinvestiert sind. Die Bereinigung ist also zumindest weit fortgeschritten. Gegenwärtig gibt es auf der einen Seite gute Gründe, warum die Kurse noch weiter gen Süden rauschen können, andererseits aber auch bereits einige Faktoren, die kräftige Erholungen wahrscheinlicher werden lassen. Insgesamt haben wir einen Tradingmarkt, in dem sich auf beiden Seiten kurzfristige Chancen eröffnen. Nach starken Erholungsschüben bieten sich Short-Positionen an, Rücksetzer und Abverkäufe ermöglichen Long-Einstiege.

Schwächere Eröffnung nach Absturz

Nach dem massiven Kursrutsch vom Freitag, der eine außergewöhnlich große Tageskerze im S&P 500 fabrizierte, startete die neue Woche direkt nochmals tiefer. Wenn eine solche Kurslücke, wie sie in diesem Kontext (große Abwärtskerze am vorigen Handelstag) geschlossen wird, der Markt also nach schwächerer Eröffnung wieder in die Vortages-Range hinein läuft, ist dies ein kurzfristig attraktives Einstiegssignal. Trading-Legende Larry Williams nennt dieses Muster „Oops“ und hat damit in der Vergangenheit starke Performances erzielen können. Der S&P emini muss dafür die Marke von 4042 Punkten wieder zurückerobern. Gelingt dies, so wäre dieses technische Setup aktiviert.

S&P 500 Tageschart · Quelle: www.tradingview.com

Die Saisonalität ist für die Zeit August bis einschließlich September im langfristigen Mittel eher negativ. Darum kann es durchaus angebracht sein, konservativere Produkte zu wählen, um einerseits die Chancen zu nutzen, andererseits dabei aber das Risiko in einem geringen Maße bei entsprechender Schwankungstoleranz zu halten. Märkte preisen Risiken und negative Szenarien heutzutage ungleich schneller ein. So kommt es häufig vor, dass der Markt bei Eintreten des Ereignisses schon längst wieder in die Gegenrichtung unterwegs ist (siehe Rohöl nach Beginn des Ukraine-Kriegs).

Risikofreudige Trader können nun auf eine Gegenreaktion setzen

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance Long ein Turbo Open End Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten Vontobel vor. Das Zertifikat hat eine Basis und einen Knockout bei 3116,0035 Punkten. Der Hebel liegt bei 4,39. Als Stop-Loss bietet sich im S&P 500 Index für diesen Trade die Marke von 3400 Punkten an. Die WKN dieses Hebelzertifikates auf den S&P 500 lautet VP44BA. Der Stop-Loss im gehandelten Produkt entspricht 29 Euro.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 4300 Pkt, 4700 Pkt

Unterstützungen: 3000 Pkt, 3200 Pkt, 3500 Pkt

Turbo Open End Zertifikat Long auf den S&P 500:

Basiswert S&P 500 WKN VP44BA ISIN DE000VP44BA5 Basispreis 3116,0035 K.O.-Schwelle 3116,0035 Laufzeit Open End Emittent Vontobel Hebel 4,39 Stop-Loss Zertifikat 29 Euro

