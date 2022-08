Schaffner Holding AG / Schlagwort(e): Generalversammlung/Personalie

Markus Heusser zur Wahl als Präsident des Verwaltungsrats und Nachfolger von Urs Kaufmann vorgeschlagen



29.08.2022 / 06:00 CET/CEST

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Luterbach, 29. August 2022 – Der Verwaltungsrat der Schaffner Holding AG schlägt der ordentlichen Generalversammlung vom 10. Januar 2023 Markus Heusser als neuen Präsidenten zur Wahl in den Verwaltungsrat vor. Vorbehältlich der Zustimmung durch die Aktionäre übernimmt er die Nachfolge von Urs Kaufmann, der nach sechs Jahren nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung steht. Der designierte Präsident des Verwaltungsrats der Schaffner Holding AG verfügt über mehrjährige Erfahrung als Präsident und Mitglied von Verwaltungsräten. Zudem weist er langjährige Führungserfahrung bei führenden, international tätigen Schweizer Industrieunternehmen auf. Von 2015 bis 2017 arbeitete Markus Heusser für Oerlikon, zuletzt als Leiter Metco und Mitglied des Executive Leadership Teams. Davor war er von 2010 bis 2014 bei der Dätwyler Gruppe Leiter des Konzernbereichs Technical Components und Mitglied der Konzernleitung. Von 2003 bis 2010 war er in verschiedenen Funktionen für Sulzer tätig. Seine berufliche Laufbahn startete Markus Heusser in der Strategieberatung bei McKinsey & Company. Markus Heusser verfügt über einen Master in Rechnungswesen und Unternehmensfinanzierung der Universität St. Gallen und erlangte den Doktortitel in Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (Dr. rer. pol.) der Universität Freiburg. Der Präsident des Verwaltungsrats Urs Kaufmann erklärte: «Wir freuen uns, mit der Nominierung von Markus Heusser einen designierten Präsidenten des Verwaltungsrats vorschlagen zu können, der sowohl über unternehmerisches Denken als auch über ein fundiertes Verständnis der Industrie und der internationalen Märkte verfügt. Der Verwaltungsrat ist überzeugt, dass Markus Heusser die Kompetenzen und grosse Erfahrung mitbringt, um die Schaffner Gruppe strategisch erfolgreich weiterzuentwickeln.» Urs Kaufmann hatte sich aus persönlichen Gründen entschieden, nach sechs Jahren nicht mehr für eine Wiederwahl als Präsident des Verwaltungsrats zur Verfügung zu stehen. Während seines Wirkens hat er zusammen mit dem Verwaltungsrat und dem Management den erfolgreichen Turnaround von Schaffner und die strategische Neuausrichtung auf zukunftsträchtige Anwendungen vorangetrieben. Verwaltungsrat und Management danken ihm für seine aktive und wertvolle Arbeit. Finanzkalender

6. Dezember 2022 Publikation des Jahresberichts 2021/22

10. Januar 2023 27. ordentliche Generalversammlung Kontakt

Schaffner Holding AG, Investor Relations und Medienstelle: c/o Dynamics Group, Zürich

Thomas Balmer, +41 79 703 87 28 / Edwin van der Geest, +41 79 330 55 22

investor-relations@schaffner.com

Ende der Ad-hoc-Mitteilung