SOFTWARE AG - Bald wieder unten?

Software AG - WKN: A2GS40 - ISIN: DE000A2GS401 - Kurs: 26,160 € (XETRA)

Die Aktie der Software AG fiel im Oktober 2002 auf ein Allzeittief bei 2,63 EUR. Nach einer Bodenbildung kam es zu einer jahrelangen Rally, die im November 2011 zu einem Hoch bei 44,50 EUR führte.

Seit diesem Hoch befindet sich die Aktie in einer großen Seitwärtsbewegung. Diese spielt sich im Wesentlichen zwischen 44,50 EUR und 21,53 EUR ab. Daran änderte weder ein Rückfall auf 17,54 EUR im Oktober 2014 noch ein Anstieg auf 49,80 EUR im Januar 2018 etwas. Im August 2021 notierte der Wert zuletzt in der Nähe des Widerstands bei 44,50 EUR und befindet sich seitdem in einer Abwärtsbewegung. Diese führte bisher zu einem Tief bei 24,00 EUR. Zuletzt erholte sich die Aktie zwar leicht, aber größere Kaufsignale entstanden dabei zumindest bisher nicht.

Kurzfristig noch abwärts

Die Aktie der Software AG könnte in den nächsten Tagen und Wochen noch einmal unter Druck geraten. Ein Rückfall in Richtung 22,10-21,53 EUR ist dabei möglich. Dort könnte es aber innerhalb der großen Seitwärtsbewegung zu einer Bodenbildung kommen. Abschließend wäre eine Aufwärtsbewegung in Richtung 44,50 EUR nicht unmöglich.

Ein Ausbruch über 28,50 EUR auf Wochenschlusskursbasis wäre ein vorzeitiges Kaufsignal. In diesem Fall wäre zunächst Platz bis etwa 33,75 EUR und später 44,50 EUR.

Fazit: Die Aktie der Software AG dürfte in den nächsten Wochen noch unter Druck stehen. Dies könnte aber zu mittelfristig interessanten Einstiegskursen führen.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)