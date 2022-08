Ubiquiti schüttet vierteljährliche Dividende aus

Der amerikanische Technologiekonzern Ubiquiti Inc. (ISIN: US90353W1036, NYSE: UI) schüttet eine Quartalsdividende in Höhe von 0,60 US-Dollar aus. Die Aktionäre erhalten die Zahlung am 13. September 2022 (Record date: 6. September 2022).

Auf das Jahr hochgerechnet werden 2,40 US-Dollar ausbezahlt. Die derzeitige Dividendenrendite beträgt beim aktuellen Börsenkurs von 316,06 US-Dollar (Stand: 26. August 2022) 0,76 Prozent.

Ubiquiti Networks mit Sitz in New York City wurde 2005 gegründet und ist ein Hersteller von aktiven Netzwerkkomponenten. Im vierten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2022 erwirtschaftete der Konzern einen Umsatz von 443,1 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 477,9 Mio. US-Dollar), wie am 26. August 2022 berichtet wurde. Der Nettogewinn (GAAP) lag bei 92,5 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 154,3 Mio. US-Dollar).

Die Aktie liegt auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street seit Jahresbeginn 2022 mit 3,05 Prozent im Plus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 19,1 Mrd. US-Dollar (Stand: 26. August 2022).

Redaktion MyDividends.de