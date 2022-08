Chartanalyse Dax: Die Bullen melden sich zurück!

Widerstand: 13.095 + 13.350

Unterstützung: 12.895 + 12.700

Rückblick:

Der Index brachte die gestern angesprochene "technische Korrektur zurück in den Bereich 12.870 bis 12.950". Diese Erholungsbewegung weitete sich heute Vormittag weiter aus - nach einem Aufwärtsgap zum Handelsstart stieg der Index am Vormittag schnurstracks in den Widerstandsbereich im Bereich der 13.100 Punkte-Marke.

Ausblick:

Die über den Erwartungen vermeldeten Inflationsdaten aus NRW und Bayern vom Vormittag werden bislang vom Markt ignoriert, dies kann sich allerdings im Tagesverlauf noch ändern. Daher sollte man die Bären - trotz der kräftigen Erholungsrally heute Vormittag - noch nicht ganz abschreiben. Kann sich der Index allerdings am Nachmittag oberhalb von 13.100 Punkten etablieren, wäre eine komplette Korrektur des Abverkaufs vom vergangenen Freitag zu favorisieren.