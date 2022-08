DGAP-News: BWI optimiert SAP-Nutzung mit USU Software Asset Management

DGAP-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

BWI optimiert SAP-Nutzung mit USU Software Asset Management



30.08.2022 / 09:37

Möglingen, 30. August 2022. Die BWI GmbH, das IT-Systemhaus der Bundeswehr, dehnt die Zusammenarbeit mit USU auch auf dem Gebiet des Software-Lizenzmanagements aus. Gegenstand des aktuellen Auftrags ist die Implementierung von USU SAP Optimization im BWI-eigenen Rechenzentrum. Die Applikation ergänzt im Bereich SAP-Lizenzoptimierung die bislang eingesetzte USU-Lösung für Software Asset Management, um die bestmögliche wirtschaftliche und rechtskonforme Lizenznutzung für das komplette SAP-Portfolio zu ermitteln. USU SAP Optimization ist von unabhängigen Analysten wie z.B. ITAM Review verifiziert und erfüllt damit höchste Standards für das SAP-Lizenzmanagement. Neben der Sicherstellung der Compliance soll die USU-Lösung künftig SAP-Prozesse wie z.B. die bedarfsgerechte Zuordnung der unterschiedlichen Lizenztypen bzw. die Identifikation und Rückgabe ungenutzter Lizenzen automatisieren. Weitere Anforderungen sind das Erkennen indirekter Zugriffe sowie die kostengünstige Migration auf S/4HANA. Durch diese Maßnahmen erwarten die Verantwortlichen über die Prozess-Automatisierung hinaus signifikante Kosteneinsparungen. Bereits im Frühjahr 2022 hatte die BWI mit USU eine umfangreiche langfristige Rahmenvereinbarung zur Entwicklung einer zentralen IT Service Management-Plattform abgeschlossen. „Im Bereich des SAP-Lizenzmanagements sind wir einer der weltweit führenden Spezialisten. Daher freuen wir uns über einen weiteren Auftrag der BWI und sind überzeugt, durch den Einsatz unserer zertifizierten Lösung für unseren Kunden die Kosten und Risiken der SAP-Nutzung zu minimieren. Gerade in diesen schwierigen Zeiten ist der wirtschaftliche Einsatz von Software besonders wichtig“, so Bernhard Oberschmidt, CEO der USU Software AG. Diese Pressemitteilung ist unter https://www.usu.com abrufbar. USU Software AG

Als führender Anbieter von Software und Services für das IT- und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren – mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft. Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Technologies GmbH, USU Solutions GmbH, USU Solutions Inc. sowie USU SAS zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28).



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



