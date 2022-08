Günstige Gelegenheit: Die Ecolab-Aktie ist aktuell noch mit einem schönen Rabatt zu haben!

The Motley Fool · 30.08.2022, 13:06 Uhr

Als sich das Coronavirus im Frühjahr 2020 auf der ganzen Welt auszubreiten begann, war dies für viele Unternehmen eine wahre Katastrophe. Doch sie sind damals nicht durch das Virus selbst, sondern vielmehr wegen der Maßnahmen zu dessen Eindämmung in Bedrängnis geraten.

Doch es gab längst nicht nur Verlierer. Hervorzuheben sind hier sicherlich die Hersteller von Corona-Impfstoffen und auch die Produzenten weiterer medizinischer Produkte. Aber auch ein anderer Bereich erlebte durch die Pandemie eine wahre Sonderkonjunktur.

Und zwar denke ich hier an die Hersteller von Reinigungs- und Hygieneartikeln. Denn da sich unter anderem überall die Hygieneregeln verschärften, ist damals der Bedarf an diesen Produkten rasant angestiegen. Auch der amerikanische Konzern Ecolab (WKN: 854545) konnte davon sehr gut profitieren.

Wer ist Ecolab?

Es wird jetzt sicherlich niemanden überraschen, dass sich Ecolab auf den Bereich Reinigung fokussiert hat. Und tatsächlich haben wir es hier mit einem der weltweit führenden Anbieter von Produkten und Dienstleistungen rund um die industrielle Reinigung zu tun. Zum Beispiel kümmert sich Ecolab um die Hygiene in Hotels, Restaurants und Krankenhäusern oder auch bei Lebensmittelherstellern.

Alleine im letzten Jahr hat der Konzern nach eigenen Angaben dabei mitgeholfen, für 1,4 Mrd. Menschen sichere und qualitativ hochwertige Lebensmittel zur Verfügung zu stellen, 60 Mrd. Hände sauber zu halten und mehr als 8 Mrd. lebensmittelbedingte Krankheiten zu verhindern.

Man kann also sagen, dass von Ecolab an seinen 3 Mio. Kundenstandorten in mehr als 170 Ländern eher hinter den Kulissen gearbeitet wird. Und damit man den Kunden dabei helfen kann, betriebliche Herausforderungen zu lösen, werden umfassende Lösungen und Vor-Ort-Service angeboten.

Interessante Aktie mit Rabatt

Auch wenn Corona natürlich für einiges an Schub gesorgt hat, ist das Geschäftsmodell von Ecolab aber sicherlich ganz generell als sehr erfolgreich einzustufen. Zu diesem Schluss könnte man jedenfalls kommen, wenn man sich die langfristige Kursentwicklung der Ecolab-Aktie einmal anschaut.

Denn trotz eines größeren Einbruchs im Zuge der diesjährigen Börsenturbulenzen notieren die Papiere von Ecolab aktuell mit 164,98 US-Dollar (29.08.2022) nämlich trotz allem 636 % höher als vor 20 Jahren. Und mit diesem Ergebnis können Langfristinvestoren sicherlich durchaus zufrieden sein.

Den vehementen Anstieg der Energiepreise bekommt natürlich auch Ecolab zu spüren. Dem versucht das Management aber mit einer fortlaufenden strukturellen Preisgestaltung und langfristigen Produktivitätsverbesserungen entgegenzuwirken. Zudem rechnet man für das dritte Quartal mit einem weiter stark anhaltenden Umsatzwachstum.

Auf dem aktuellen Niveau liegt der Kurs der Ecolab-Aktie 28 % tiefer als noch Anfang Januar. Und gegenüber ihrem bisherigen Höchststand bietet er sogar einen Rabatt von fast 30 %. Hier könnte es also nach einer günstigen Einstiegsmöglichkeit aussehen.

Denn sollte nicht nur der Umsatz, sondern auch der Gewinn eventuell weiter anwachsen, könnte dies meiner Ansicht nach den Ecolab-Papieren möglicherweise wieder neuen Auftrieb verleihen. Und es ist für mich weiterhin vorstellbar, dass aufgrund der angebotenen Produkte und Dienstleistungen die Erfolgsstory von Ecolab auch in den nächsten Jahren weitergehen könnte.

Wer genauso denkt, könnte also durchaus einmal einen etwas genaueren Blick auf die Aktie des amerikanischen Hygieneprofis werfen.

