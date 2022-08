IRW-News: Pasinex Resources Ltd.: Pasinex gibt Geschäftsergebnis für das zweite Quartal 2022 bekannt

IRW-PRESS: Pasinex Resources Ltd.: Pasinex gibt Geschäftsergebnis für das zweite Quartal 2022 bekannt

TORONTO, ONTARIO - 29. August 2022 - Pasinex Resources Limited (CSE: PSE) (FWB: PNX) (das Unternehmen oder Pasinex) berichtet heute über das Finanz- und Betriebsergebnis des Unternehmens für den drei- bzw. sechsmonatigen Zeitraum zum 30. Juni 2022.

Andrew Gottwald, Chief Financial Officer von Pasinex, erklärt: Wir haben an vielen Fronten weitere positive Entwicklungen erzielt. Dazu gehören die außergewöhnlichen Betriebsergebnisse in der Mine Pinargozu und die Explorationsfortschritte in unserem Projekt Gunman in Nevada. Wir haben uns mit MAPEG und dem Ministerium für Energie und natürliche Ressourcen getroffen. Die Treffen waren konstruktiv und beide Behörden arbeiten weiterhin mit Horzum AS und Pasinex Arama zusammen, um eine Verhandlungslösung zum Nutzen aller zu finden.

Ausgewählte Quartalszahlen

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67244/Pasinex_08292022DEPRcom.001.png

(1) Siehe Nicht GAAP-konforme Kennzahlen

Wichtigste Eckdaten

- In den drei Monaten zum 30. Juni 2022 verzeichnete Pasinex einen Nettoverlust von rund 0,89 Millionen Dollar bzw. ein Nettoeinkommen von etwa 2,7 Millionen Dollar in den sechs Monaten zum 30. Juni 2022 - verglichen mit Nettoverlusten von rund 0,6 Millionen Dollar bzw. 0,8 Millionen Dollar in den gleichen Zeiträumen im Jahr 2021. Pasinex Arama verzeichnete im ersten Quartal 2022 Dividendenerträge von rund 4,1 Millionen Dollar. Im Jahr 2021 gab es keinen vergleichbaren Betrag.

- Das Betriebsergebnis von Horzum AS stieg in den drei bzw. sechs Monaten zum 30. Juni 2022 auf 4,8 Millionen Dollar und 8,1 Millionen Dollar - verglichen mit einem Betriebsergebnis von 0,8 Millionen Dollar bzw. 1,1 Millionen Dollar in den gleichen Zeiträumen im Jahr 2021. Dieser Anstieg ist auf die höheren Einnahmen aufgrund gestiegener Verkaufspreise zurückzuführen. Der Anstieg der Verkaufspreise ist wiederum das Ergebnis weltweit höherer Zinkpreise im Jahr 2022 sowie des Verkaufs eines größeren Anteils an hochgradigen Zinksulfidprodukten im Jahr 2022 gegenüber 2021. Die höheren Verkaufspreise führten in den drei bzw. sechs Monaten zum 30. Juni 2022 auch zu einem Anstieg der Bruttomarge (siehe Nicht GAAP-konforme Kennzahlen) auf 82 % und 78 % gegenüber 50 % und 35 % in den gleichen Zeiträumen im Jahr 2021.

- Horzum AS hat eine Dividende an seine Aktionäre ausgeschüttet, von der Pasinex Arama 42,2 Millionen Lira (TRY) zustehen. Pasinex Arama hat diesen Betrag zum Zeitpunkt dieses Zwischenabschlusses zur Gänze erhalten. Der Gesamtbetrag, den Pasinex Arama von Horzum AS in den ersten sechs Monaten des Jahres 2022 erhalten hat, beträgt rund 3,4 Millionen Dollar.

- Am 1. Juli 2022 gab das Unternehmen bekannt, dass T.C. Maden ve Petrol Iserl Genel Mudurlugu (MAPEG), das Bergbauministerium in der Türkei, die wesentliche Bergbaugenehmigung von Horzum AS nicht über den 15. April 2023 hinaus und die Betriebsexplorationsgenehmigung von Pasinex Arama für Akkaya zu diesem Zeitpunkt nicht verlängert hatte. Daraufhin reichten sowohl Pasinex Arama als auch Horzum AS in Adana (Türkei) jeweils eine Klage gegen die Verweigerung der Lizenzverlängerungen ein. Die Klagen wurden am 1. Juli 2022 eingereicht, um die gesetzlichen Verjährungsfristen des Bergbaugesetzes einzuhalten. Seit der Einreichung der Klagen haben sich Vertreter von Horzum AS und Pasinex Arama mit MAPEG und dem Ministerium für Energie und natürliche Ressourcen getroffen. Die Treffen verliefen konstruktiv, und beide Behörden arbeiten weiterhin mit Horzum AS und Pasinex Arama zusammen, um eine Verhandlungslösung zum Nutzen aller zu erreichen.

- Horzum AS verkaufte in den drei bzw. sechs Monaten zum 30. Juni 2022 3.041 bzw. 5.571 Tonnen Zinksulfidprodukt mit einem durchschnittlichen Gehalt von 50 % bzw. 51 % Zink und erzielte daraus einen durchschnittlichen Verkaufspreis von rund 1.353 USD bzw. 1.337 USD pro Tonne.

- Horzum AS förderte in den ersten sechs Monaten des Jahres 2022 7.804 Tonnen Zinkprodukt aus der Mine Pinargozu.

- Die Kosten pro abgebauter Tonne in CAD (siehe Nicht GAAP-konforme Kennzahlen) betrugen 413 Dollar bzw. 358 Dollar für den drei- bzw. sechsmonatigen Zeitraum zum 30. Juni 2022 und die Cash-Kosten pro abgebautem Pfund Zinkprodukt in USD (siehe Nicht GAAP-konforme Kennzahlen) beliefen sich auf 0,29 USD bzw. 0,27 USD für die drei bzw. sechs Monate zum 30. Juni 2022.

- Im Laufe von 2022 absolvierte Horzum AS insgesamt 63 unter- und obertägige Diamantkernbohrlöcher über insgesamt 4.870 Meter. Außerdem erschloss Horzum AS Explorations- und Erschließungsstollen auf 851 Metern, einschließlich einer Strecke von 150 Metern in Richtung des Konzessionsgebiets Akkaya.

- Horzum AS verzeichnete ein weiteres Quartal ohne Todesfälle in der Mine Pinargozu. Es wurden 98.848 Arbeitsstunden ohne Todesfälle verbucht und keine schweren Verletzungen gemeldet.

- Das Unternehmen schloss während und nach dem Quartal, das am 30. Juni 2022 endete, auf dem Projekt Gunman in Nevada eine Magnetikmessung mit dem Hubschrauber über 218 Profilkilometer, ein Mobile Metal Ion-Bodenprobenahmeprogramm mit 453 Proben und ein Bodengravitationsprogramm mit 2.078 Stationen ab. Ein Bohrprogramm von 3.000 bis 4.000 Metern soll im dritten Quartal 2022 beginnen.

Nicht GAAP-konforme Kennzahlen

Bitte beachten Sie, dass alle Dollarbeträge in dieser Pressemitteilung in kanadischen Dollar ausgedrückt sind, sofern nicht anders angegeben. Weitere Informationen finden Sie auch im Lagebericht (Managements Discussion and Analysis) für 2021 sowie in den testierten Geschäftsberichten (Financial Statements), die auf SEDAR.com zu finden sind. Diese Pressemitteilung enthält nicht GAAP-konforme Kennzahlen, einschließlich des Bruttogewinns, der Kosten pro abgebaute Tonne sowie der Investitionskosten in USD pro abgebautes Pfund Zink. Eine Abstimmung dieser nicht GAAP-konformen Kennzahlen mit den GAAP-konformen Geschäftsberichten ist im Lagebericht enthalten.

Qualifizierter Sachverständiger

Jonathan Challis, ein Fellow des Institute of Materials, Minerals and Mining und Chartered Engineer, ist ein qualifizierter Sachverständiger (QP) im Sinne von NI 43-101 und hat die hierin enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Angaben genehmigt. Herr Challis ist ein Director des Unternehmens und Chairman von Horzum AS.

Über Pasinex

Pasinex Resources Limited ist ein in Toronto ansässiges Bergbauunternehmen, das über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Pasinex Arama ve Madencilik Anonim Sirketi (Pasinex Arama) zu 50 % an Horzum Maden Arama ve Isletme Anonim Sirketi (Horzum AS oder Joint Venture) beteiligt ist. Horzum AS besitzt 100% der produzierenden hochgradigen Zinkmine Pinargozu. Horzum AS verkauft von seinem Minenstandort in der Türkei aus direkt an Zinkhütten und/oder Raffinerien über Rohstoffhändler. Das Unternehmen besitzt auch eine Option auf den Erwerb von 80 Prozent des hochgradigen Zinkexplorationsprojekts Gunman in Nevada. Pasinex verfügt über ein starkes technisches Managementteam, das bei der Mineralexploration und der Erschließung von Bergbauprojekten eine langjährige Erfahrung vorweisen kann. Die Mission von Pasinex besteht darin, durch Abbau- und Explorationsprojekte in der Türkei und Nevada ein mittelständisches Zinkunternehmen aufzubauen.

Für das Board of Directors:

PASINEX RESOURCES LIMITED

Andrew Gottwald

Andrew Gottwald

Chief Financial Officer

Evan White

Manager of Corporate Communications

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die bestimmte Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von historischen oder zukünftigen Ergebnissen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden.

Sämtliche Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Obwohl Pasinex annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu. Die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem die Marktpreise, die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel, die Explorationsergebnisse und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Es gibt keine Gewissheit, dass sich solche Aussagen als richtig herausstellen werden. Den Lesern wird deshalb empfohlen, solche Ungewissheiten nur nach ihren eigenen Maßstäben zu bewerten. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

