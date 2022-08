BED BATH & BEYOND - Zocken Sie bei dieser Meme-Aktie mit?

Bed Bath & Beyond Inc. - WKN: 884304 - ISIN: US0758961009 - Kurs: 12,110 $ (Nasdaq)

Die Menschen zocken gerne und wo geht dies besser als an der Börse? Hier kann man mit teils kleinem Einsatz Millionen verdienen, leider aber auch verlieren. Dabei schreibt die Börse wirklich irre Geschichten, wie zuletzt in Bed Bath & Beyond. Einen guten Abriss der jüngsten Geschehnisse können Sie in der letzten Analyse von Bastian Galuschka: „Ryan Cohen hat verkauft“ nachlesen. Eine Pflichtlektüre, denn wenn Sie sich in Bed Bath & Beyond engagieren wollen, sollten Sie wissen, worauf sie sich einlassen.

Ich persönlich halte nichts von diesen „Meme-Aktien“, denn ein Engagement in dieser hat mehr mit einem Spiel denn mit professionellem Trading zu tun, zumindest in den meisten Fällen. Da die Aktie momentan aber auch hierzulande sehr aktiv gehandelt wird, was man an der Tradingfrequenz auf Tradegate sehen kann, schauen wir uns diese einmal genauer an.

Will man hier wirklich mitzocken?

Technisch gesehen ist die Aktie in einem extrem volatilen Abwärtstrend unterwegs. Geprägt ist dieser von mehreren großen spekulativen Phasen, in denen der Kurs um mehrere 100 % steigen konnte. Nachhaltig war aber keine dieser Rallys und erst im Sommer erreichte die Aktie ein Tief um 5 USD und schrammte damit nur knapp am Allzeittief vorbei.

In den vergangenen Tagen wurde der Preisbereich um 9 USD für neue Käufe genutzt. Erneut scheinen einige Anleger/Spekulanten darauf zu hoffen, dass das Spiel mit Short Squeeze weitergeht. Unmöglich ist dies nicht, jedoch sollte man sich der Risiken bewusst sein. Die Kurse können innerhalb von wenigen Tagen um mehrere 100 % zulegen, aber auch genauso schnell einbrechen. In einem ruhigen Umfeld hält sich die Aktie durchaus an charttechnische Marken, wie Widerstände, Gaps und Co. So stellt sich den Bullen aktuell der Bereich bis hin zu ca. 16 USD als Widerstand entgegen, von wo aus die Kurse wieder nach unten nachgeben könnten. Das Problem sind und bleiben aber die unvorhersehbaren Spikes.

Bed Bath & Beyond Inc.

Fazit: Wer sich in Aktien wie Bed Bath & Beyond engagiert, sollte sich der Risiken bewusst sein. Wer diese Risiken eingehen möchte, sollte versuchen, so günstig wie möglich, also nahe an bisherigen Tiefs oder sogar darunter einzusteigen. Dann kann man nur hoffen, dass man Glück hat und die Aktie tatsächlich noch einmal Spielball privater Meme-Trader wird. Hohe Kurse nutzen die cleveren Zocker für einen Ausstieg, statt gierig zu werden und auf noch größere Moves oder gar einen Bullenmarkt zu hoffen.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)