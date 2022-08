SAP - Verhindert man langfristige Verkaufssignale bei der Aktie? (Big Picture)

SAP SE - WKN: 716460 - ISIN: DE0007164600 - Kurs: 85,130 € (XETRA)

Nachdem die Chancen auf eine Erholungsphase in den letzten Wochen kläglich vergeben wurden und sich der Widerstand bei 93,70 EUR doch als zu starke Hürde erwies, fällt die SAP-Aktie wieder an das bisherige Jahrestief bei 83,84 EUR. Darunter liegt bei 82,03 bis 82,13 EUR ein mittelfristiges Supportcluster bestehend aus einem markanten Zwischentief vom Februar 2018 und dem 50 %-Retracement der gesamten Kursrally seit dem Jahr 2008.

SAP Chartanalyse (Monatschart seit 2008)

SAP - Großes Verkaufssignal unter 82,00 EUR aktiv

Sollte die Aktie jetzt also nicht direkt wieder nach Norden drehen und vor allem den Widerstand bei 93,70 EUR nachhaltig überwinden, kann im langfristigen Bild eine große Verkaufswelle einsetzen. Denn mit dem Bruch von rund 82,00 EUR wäre auch eine große obere Umkehr aktiviert und damit zunächst ein Einbruch bis an den kleinen Support bei 75,75 EUR die Folge. Nach einem bärischen Pullback an die 82,13-EUR-Marke könnte sich die SAP-Aktie anschließend in den nächsten Wochen bis an das 61,8 %-Retracement bei 67,57 und die Unterstützungszone aus dem Jahr 2016 bei rund 65,00 EUR verabschieden. Erst auf diesem Niveau wäre wieder mit einer Stabilisierung zu rechnen.

SAP Chartanalyse (Wochenchart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)