Dax setzt vor US-Arbeitsmarktdaten zur Erholung an

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Nach dem zuletzt deutlichen Rücksetzer am deutschen Aktienmarkt ist der Dax am Freitag fester in den Handel gestartet.

Der Leitindex rückte um ein Prozent auf 12.756 Zähler vor. Am Donnerstag hatten Zins- und Konjunktursorgen den Dax 1,6 Prozent ins Minus gedrückt. Zum Wochenschluss stand der US-Arbeitsmarktbericht im Fokus. Anleger erhofften sich von den Daten Hinweise auf die künftige Zinspolitik der US-Notenbank Fed. Experten erwarteten für August den Aufbau von 300.000 Stellen außerhalb der Landwirtschaft, etwas mehr als halb so viel wie im Vormonat.

Charts zu den Werten im Artikel DAX Kursindex

DAX

Zalando

Zu den Gewinnern zählten in den ersten Minuten Puma und Adidas mit einem Plus von zwei und 1,4 Prozent. Börsianern zufolge profitierten die Titel nach der Prognoseerhöhung beim Yoga-Beikleidungshersteller Lululemon von der guten Branchenstimmung. Lululemon legten im nachbörslichen US-Handel gut zehn Prozent zu. Auf der Verliererseite fanden sich Henkel mit einem Abschlag von 1,2 Prozent wieder. Laut einem Händler hat die US-Investmentbank Goldman Sachs Henkel auf "Sell" von "Neutral" heruntergenommen.

(Bericht von: Daniela Pegna, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)