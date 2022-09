DGAP-News: PharmaSGP mit Rekordumsatz (+59%) und Rekordergebnis (+86%) im ersten Halbjahr 2022

DGAP-News: PharmaSGP Holding SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Halbjahresergebnis

PharmaSGP mit Rekordumsatz (+59%) und Rekordergebnis (+86%) im ersten Halbjahr 2022



01.09.2022 / 07:30 CET/CEST

PharmaSGP mit Rekordumsatz (+59%) und Rekordergebnis (+86%) im ersten Halbjahr 2022 Gräfelfing, 01. September 2022 – Das deutsche OTC-Pharmaunternehmen PharmaSGP Holding SE behält im ersten Halbjahr 2022 die dynamische Unternehmensentwicklung der Vorquartale bei und erzielt auf Basis vorläufiger, ungeprüfter Zahlen einen Halbjahresumsatz von 42,0 Mio. EUR. Dies entspricht einem Wachstum von 59% (Vorjahr: 26,4 Mio. EUR). Maßgeblich zu diesem Resultat beigetragen hat der bislang höchste Quartalsumsatz der Unternehmensgeschichte mit 21,4 Mio. EUR im zweiten Quartal. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes EBITDA) für die ersten sechs Monate 2022 beträgt 12,1 Mio. EUR und konnte somit gegenüber dem Vorjahr signifikant um 86% gesteigert werden. Ebenso erhöhte sich die bereinigte EBITDA-Marge im Vergleich zum Vorjahr erwartungsgemäß auf 28,8% (Vorjahr: 24,6%). CEO Natalie Weigand kommentiert: „Der im ersten Halbjahr 2022 verzeichnete signifikante Wachstumssprung gegenüber dem Vorjahr ist zurückzuführen auf die konsequente Umsetzung unserer Marketingstrategie, sowohl organisch als auch anorganisch. Vor allem getrieben durch eine bereinigte EBITDA-Marge von 33% im zweiten Quartal konnten wir unsere Profitabilität insgesamt weiter verbessern, was wir auch als klaren Erfolg unserer Plattform-Strategie werten. Denn die Kombination von steigender Profitabilität und starkem Wachstum belegt eindrücklich: Die Integration der OTC-Marken von GlaxoSmithKline hat reibungslos funktioniert und wir können mit dieser Strategie einen deutlichen Mehrwert für unsere Investoren schaffen.“ CFO Michael Rudolf ergänzt: „Diesen Erfolgskurs wollen wir weiter fortsetzen und haben zur Jahresmitte mit vier Bankenpartnern, die unsere M&A-Strategie voll unterstützen, eine langfristige Finanzierung abgeschlossen. Mit unserem profitablen Geschäftsmodell und einer sehr hohen Cash Conversion Rate von über 85% im Rücken, steht uns damit ab sofort ein zusätzliches Finanzierungspotenzial mit einem Volumen von bis zu 75 Mio. Euro zur Verfügung. Dies ermöglicht uns, unsere einzigartige europäische Plattform mit weiteren Akquisitionen zu stärken und schafft zusätzlichen Spielraum für unsere Wachstumspläne.“ Angesichts dieser sehr starken Performance im ersten Halbjahr bestätigt der Vorstand die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2022. Den vollständigen Halbjahresbericht 2022 wird die PharmaSGP am 15. September 2022 veröffentlichen. Begleitend wird hierzu auch am selben Tag ein Webcast für interessierte Investoren abgehalten. Die Einwahldaten hierfür werden zeitnah verschickt. ÜBERSICHT VORLÄUFIGE ZAHLEN IM JAHRESVERGLEICH Konzernkennzahlen (in Mio. EUR) H1 2022 H1 2021 ∆ Umsatz 42,0 26,4 +58,9% EBITDA bereinigt 12,1 6,5 +85,9% EBITDA unbereinigt 11,6 5,9 +95,3% EBITDA-Marge bereinigt 28,8% 24,6% EBITDA-Marge unbereinigt 27,6% 22,4% Umsatz nach Regionen (in Mio. EUR) H1 2022 H1 2021 ∆ Deutschland 29,6 17,9 +65,9% Italien 5,3 3,6 +47,5% Österreich 4,8 3,5 +36,7% Sonstiges europäisches Ausland 2,3 1,5 +54,2% Umsatzanteil nach Regionen H1 2022 H1 2021 Deutschland 71% 68% Italien 13% 14% Österreich 11% 13% Sonstiges europäisches Ausland 5% 5% Umsatz nach Produktkategorien (in Mio. EUR) H1 2022 H1 2021 ∆ Health Brands 40,1 24,1 +66,3% Beauty Brands 1,9 2,3 -17,7% KONTAKT cometis AG

Claudius Krause

Telefon: +49-611-20585528

E-Mail: ir@pharmasgp.com ÜBER DIE PHARMASGP HOLDING SE PharmaSGP ist ein führendes Consumer-Health-Unternehmen mit einem diversifizierten Portfolio von nicht verschreibungspflichtigen Arzneimitteln (over-the-counter „OTC“) und anderen Gesundheitsprodukten, die mit Fokus auf den Vertriebskanal Apotheke vermarktet werden. Die Arzneimittel des Unternehmens basieren mehrheitlich auf natürlichen pharmazeutischen Wirkstoffen mit dokumentierter Wirksamkeit und wenig bekannten Nebenwirkungen. Die Kernmarken des Unternehmens decken chronische Indikationen ab, darunter rheumatische Schmerzen und Nervenschmerzen sowie andere altersbedingte Leiden. In Deutschland ist PharmaSGP mit den Markenfamilien RubaXX® bei rheumatischen Schmerzen und Restaxil® bei neuralgischen Schmerzen (auch: Nervenschmerzen) Marktführer für systemische, chemiefreie Schmerzmittel. Darüber hinaus bietet PharmaSGP führende Produkte gegen sexuelle Schwäche und Schwindelbeschwerden an. Seit der Einführung des ersten Produkts aus dem aktuellen Produktportfolio im Jahr 2012 hat PharmaSGP ihr Geschäftsmodell erfolgreich in anderen europäischen Ländern, darunter Österreich, Italien, Belgien, Spanien und Frankreich, etabliert. Im September 2021 wurde das Produktportfolio um die Marken Baldriparan®, Formigran®, Spalt® und Kamol® erweitert und damit die Indikationsbereiche Schmerzen und Schlafstörungen weiter ausgebaut bzw. erschlossen. Das Vertriebsgebiet wurde um die Schweiz sowie Osteuropa erweitert. PharmaSGP erwirtschaftete im Jahr 2021 einen Umsatz von 65,3 Millionen Euro bei einer bereinigten EBITDA-Marge von 29,7%. Um ihre Wettbewerbsposition weiter auszubauen, plant PharmaSGP, die Zahl der Indikationen, die durch ihr Produktangebot abgedeckt werden, zu erhöhen sowie die europäische Präsenz auszubauen und ihre Wachstumsstrategie insbesondere durch die Nutzung ausgewählter M&A-Möglichkeiten zu beschleunigen.

