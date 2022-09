DGAP-News: Solutiance AG: Präsenz-Hauptversammlung - Aktionäre unterstützen Kurs des Vorstands

DGAP-News: Solutiance AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Solutiance AG: Präsenz-Hauptversammlung - Aktionäre unterstützen Kurs des Vorstands



Beschlussvorschläge mit großer Mehrheit angenommen

Umwandlung in Namensaktien soll Kommunikation zu Aktionären verbessern

Wechsel im Aufsichtsrat – Falk Raudies folgt auf Archibald Horlitz

Sparkurs wird konsequent fortgesetzt Die Aktionäre der Solutiance AG haben bei der Hauptversammlung der Gesellschaft am 31. August 2022 mit großer Mehrheit die Anträge von Vorstand und Aufsichtsrat zur weiteren Entwicklung der Gesellschaft unterstützt. Mit der beschlossenen Umwandlung von Inhaberaktien auf Namensaktien, will die Gesellschaft die Kommunikation mit ihren Aktionären weiter verbessern. Der Beschluss zur möglichen Virtualisierung von Hauptversammlungen wurde ebenfalls mit großer Mehrheit angenommen. Der Vorstand hat in der Generaldebatte nochmals unterstrichen, dass auch zukünftige Hauptversammlungen in Präsenz stattfinden sollen. Die Möglichkeit der Virtualisierung soll nur in Ausnahmesituationen zum Einsatz kommen können. Einen Wechsel gab es im Aufsichtsrat, wo Archibald Horlitz nach fast 20 Jahren im Amt, davon lange Jahre als Vorsitzender, sein Mandat mit Ablauf der Hauptversammlung niedergelegt hat. Falk Raudies, unter anderem Vorstand der FCR Immobilien AG, wurde neu in den Aufsichtsrat gewählt. Durch seine langjährige Erfahrung mit dem erfolgreichen Aufbau von Unternehmen im Immobilien- und IT-Bereich ist Herr Raudies eine gute Ergänzung für den Aufsichtsrat und ein idealer Sparringspartner für den Vorstand der Solutiance AG. Nach den guten Ergebnissen der ersten Jahreshälfte und einer Verdreifachung der Angebotspipeline im Vergleich zum Vorjahr, blickt der Vorstand optimistisch in die Zukunft. Nach wie vor ist allerdings schwer absehbar, welchen Einfluss global bestehende Rezessionsängste auf die weiteren Investitionsentscheidungen der Kunden haben werden. Mit bisher 22 Neukunden in 2022 konnte die Kundenbasis deutlich ausgebaut werden. Ergebnisse der ersten 9 Monate wird das Unternehmen Ende Oktober veröffentlichen. Die Präsentation des Vorstands finden Sie unter: https://solutiance.com/wp-content/uploads/2022/08/220831-Praesentation-Vorstand-HV.pdf Die Abstimmungsergebnisse sind unter https://solutiance.com/wp-content/uploads/2022/09/Abstimmungsergebnisse-Uebersicht.pdf abrufbar. Diese und weitere Informationen zur Ordentlichen Hauptversammlung 2022 finden Sie auf der Website der Solutiance AG (www.solutiance.com) unter dem Reiter „Corporate Governance“: https://solutiance.com/investoren-corporate-governance (dort im Bereich „Hauptversammlungen“ unter „Ordentliche Hauptversammlung vom 31. August 2022“). Verfolgen Sie die Entwicklung der Solutiance AG auch auf Twitter, Facebook, Xing und LinkedIn. https://twitter.com/solutiance https://www.facebook.com/solutiance/ https://www.xing.com/companies/solutianceag https://www.linkedin.com/company/16246217/

