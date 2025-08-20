Werbung ausblenden

EQS-DD: adesso SE: Christoph Junge, Kauf

EQS Group · Uhr


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

20.08.2025 / 09:54 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Christoph
Nachname(n):Junge

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

adesso SE

b) LEI

529900KOICE97ZSA1O52 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A0Z23Q5

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
80,0000 EUR8.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
80,0000 EUR8.000,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

19.08.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Börse Stuttgart
MIC:XSTU

20.08.2025 CET/CEST
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:adesso SE
Adessoplatz 1
44269 Dortmund
Deutschland
Internet:www.adesso-group.de
Ende der Mitteilung

100256 20.08.2025 CET/CEST

