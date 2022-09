Gasehersteller Air Liquide zieht sich aus Russland zurück

PARIS (dpa-AFX) - Der französische Gasehersteller Air Liquide will sich aus Russland zurückziehen. Das teilte das Unternehmen am Freitag mit. Air Liquide beschäftigt nach eigenen Angaben derzeit fast 720 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Russland. Das Geschäft im Land macht demnach weniger als ein Prozent des Umsatzes der Gruppe aus. Die Aktivitäten sollen an Manager vor Ort übertragen werden, unter anderem, um die Sauerstoffversorgung in Krankenhäusern zu gewährleisten. Das Unternehmen verwies in einer Mitteilung auf die Entwicklung des geopolitischen Kontextes. Russland führt seit Februar einen Angriffskrieg gegen die Ukraine./rew/DP/stk

