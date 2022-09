MDax: Jahrestiefs im Test

Der kleinere Bruder des DAX-Index MDax markierte im gestrigen Handelsverlauf frische Jahrestiefs und beendete sogar seinen Handel darunter. Gelingt es nicht für eine sofortige Trendwende zu sorgen, dürften empfindliche Verluste das Barometer weiterhin belasten.

Die letzte große Unterstützung um 25.536 Punkten hat der MDax bravourös gebrochen, aktuell steuert das Barometer den Bereich um 24.400 Punkten zielstrebig an. Dort verläuft unglücklicherweise jedoch kaum eine nennenswerte Unterstützung, die für eine Trendwende sorgen könnte. Zusätzlich befeuert eine zum Donnerstag gerissene Kurslücke weitere Verluste.

Demnach ergeben sich aus dem Stand heraus weitere Abschlagsrisiken auf 23.386 Punkte, wo eine Kurslücke aus Mai 2000 anzutreffen ist. Das ist allerdings noch nicht das Ende der Fahnenstange, weitere Verluste könnten sich locker noch aufgrund der zahlreichen Gaps anschließen.

Sollte es jedoch gelingen rasch das Niveau von mindestens 26.000 Punkten zurückzuerobern, würde ein Test des 50-Tage-Durchschnitts bei 26.867 Punkten in den Fokus der Bullen rücken. Aber erst oberhalb von mindestens 28.175 Zählern dürfte sich eine sichtliche Entspannung mit entsprechendem Aufwärtspotenzial an 29.438 Punkte ergeben, darüber an glatt 30.000 Punkte.