RCI Hospitality kündigt Dividende an

Die RCI Hospitality Holdings, Inc. (ISIN: US74934Q1085, NASDAQ: RICK) wird eine Quartalsdividende von 0,05 US-Dollar je Aktie ausschütten, wie am Donnerstag berichtet wurde. Die Auszahlung für das vierte Quartal des Fiskaljahres 2022 erfolgt am 27. September 2022 (Ex-Dividenden Tag: 12. September 2022). Nach Firmenangaben ist dies die 27. vierteljährliche Dividende in Folge.

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 0,20 US-Dollar bezahlt. Die derzeitige Dividendenrendite beträgt beim aktuellen Börsenkurs von 65,01 US-Dollar (Stand: 1. September 2022) 0,31 Prozent. Anfang März 2022 erfolgte im Vergleich zum Vorquartal eine Steigerung der Dividende um 25 Prozent oder umgerechnet 1 US-Cent auf den aktuellen Betrag.

Der Konzern ist 1983 gegründet worden und ging im Jahr 1995 an die Börse. Unter dem Dach der Holdinggesellschaft RCI Hospitality Holdings werden über Tochtergesellschaften knapp 60 Herrenclubs und Sportbars/Restaurants betrieben. Im dritten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2022 lag der Umsatz bei 70,71 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 57,86 Mio. US-Dollar), wie am 9. August 2022 berichtet wurde. Der Gewinn betrug 13,90 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 12,30 Mio. US-Dollar).

Die Aktie verzeichnet auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street seit Jahresbeginn 2022 ein Minus von 16,53 Prozent und die Marktkapitalisierung beträgt 602,80 Mio. US-Dollar (Stand: 1. September 2022).

Redaktion MyDividends.de