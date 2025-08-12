Werbung ausblenden
Kreuzfahrten und Hotels mit Rekorden

TUI hebt Gewinnprognose an

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: Sulastri Sulastri/Shutterstock.com

(Reuters) - Der Reisekonzern TUI erwartet dank starken Wachstums bei Kreuzfahrten und Hotels ein höheres Gewinnplus im laufenden Jahr als bisher.

Das bereinigte Betriebsergebnis zu konstanten Wechselkursen werde um neun bis elf Prozent zulegen, teilte der MDax-Konzern am Dienstag mit. Bisher wurde ein Plus zwischen sieben und zehn Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis von 1,3 Milliarden Euro erwartet. Das Umsatzwachstum sieht TUI jetzt allerdings am unteren Ende der angegebenen Spanne von fünf bis zehn Prozent (Vorjahr: 23,1 Milliarden Euro).

Die Segmente Hotels & Resorts und Kreuzfahrten erzielten Rekordergebnisse, erklärte TUI weiter. Das Umfeld im Bereich Märkte und Airline, also dem Verkauf von Reisen und Flügen, bleibe in einem wettbewerbsintensiven Markt herausfordernd. An der Börse legten die Aktien um 2,7 Prozent zu.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
TUI
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Trading-Impuls
Deutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingtheute, 15:30 Uhr · onvista
Deutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingt
Chartzeit Eilmeldung
UnitedHealth - langfristige Chance?gestern, 15:31 Uhr · onvista
UnitedHealth - langfristige Chance?
Kolumne von Stefan Riße
Die Re-Industrialisierung der USA ist eine Illusion09. Aug. · onvista-Partners
Die Re-Industrialisierung der USA ist eine Illusion
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Gewinnmitnahmen nach Dax-Fantasie-Rally
Nemetschek-Aktie verliert kräftigheute, 14:13 Uhr · dpa-AFX
Nemetschek-Aktie verliert kräftig
Wochenausblick
Konjunkturrisiken versus Ukraine-Hoffnung: Welche Faktoren den Dax kurzfristig beeinflussen08. Aug. · dpa-AFX
Konjunkturrisiken versus Ukraine-Hoffnung: Welche Faktoren den Dax kurzfristig beeinflussen
Aktien New York
Moderate Gewinne an der Wall Street - Nasdaq 100 nahe Rekordhoch08. Aug. · dpa-AFX
Moderate Gewinne an der Wall Street - Nasdaq 100 nahe Rekordhoch
Abwärtstrend des Softwarekonzerns setzt sich fort
Dax-Schwergewicht SAP gibt weiter nachheute, 12:10 Uhr · dpa-AFX
Dax-Schwergewicht SAP gibt weiter nach
Zu hohe staatliche Kosten
Standortkrise im Luftverkehr: Weniger Flugzeuge, weniger Jobsgestern, 10:39 Uhr · Reuters
Standortkrise im Luftverkehr: Weniger Flugzeuge, weniger Jobs
Weitere Artikel
Werbung ausblenden