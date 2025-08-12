TUI hebt Gewinnprognose an

(Reuters) - Der Reisekonzern TUI erwartet dank starken Wachstums bei Kreuzfahrten und Hotels ein höheres Gewinnplus im laufenden Jahr als bisher.

Das bereinigte Betriebsergebnis zu konstanten Wechselkursen werde um neun bis elf Prozent zulegen, teilte der MDax-Konzern am Dienstag mit. Bisher wurde ein Plus zwischen sieben und zehn Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis von 1,3 Milliarden Euro erwartet. Das Umsatzwachstum sieht TUI jetzt allerdings am unteren Ende der angegebenen Spanne von fünf bis zehn Prozent (Vorjahr: 23,1 Milliarden Euro).

Die Segmente Hotels & Resorts und Kreuzfahrten erzielten Rekordergebnisse, erklärte TUI weiter. Das Umfeld im Bereich Märkte und Airline, also dem Verkauf von Reisen und Flügen, bleibe in einem wettbewerbsintensiven Markt herausfordernd. An der Börse legten die Aktien um 2,7 Prozent zu.