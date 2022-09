BITCOIN GROUP - Droht eine neue Verkaufswelle?

Bitcoin Group SE - WKN: A1TNV9 - ISIN: DE000A1TNV91 - Kurs: 21,200 € (XETRA)

In der letzten Analyse im Mai (BITCOIN GROUP - Jetzt ist Vorsicht angebracht) wurde bei einem Kursstand von 30,32 EUR auf die kritische charttechnische Situation und einen bevorstehenden Kursverfall hingewiesen. Jetzt steht die Aktie am Primärziel der Analyse bei 21,00 - 21,40 EUR. Ob das aber schon das Ende des Abwärtstrends ist, bleibt angesichts der schwachen Marktverfassung bei Aktien und Kryptowährungen fraglich.

Vorsicht bei Durchbruch nach unten

Ausgehend vom Support bei 21,00 - 21,40 EUR wären noch kurzfristige Erholungen denkbar. Allerdings scheint die Aktie gerade nach unten hin beschleunigen zu wollen, was auch nach der zweimonatigen Seitwärtsbewegung im Sommer nicht ungewöhnlich wäre.

Kommt es zu einem nachhaltigen Abrutschen unter 21 EUR, drohen weiter fallende Kurse bis 17,60 - 17,80 und 15,20 - 15,30 EUR. Das große Abwärtsziel läge am 2020er Tief bei 13,02 EUR entstehen.

Erholungen treffen jetzt bei 22,50 - 22,70 und 24,40 - 25,50 EUR auf Widerstand. Erst mit einer Rückkehr über den EMA50 (blau) würden kleine Kaufsignale entstehen, eine Kurserholung bis 28,20 - 28,40 und ggf. 30,00 - 31,00 EUR könnte dann eingeleitet werden.

Fazit: Die Bären haben die Bitcoin-Group- Aktie fest in der Hand. Bei weiterer Schwäche droht ein beschleunigter Abverkauf. Um auf der Long-Seite wieder interessant zu werden, müsste in solides Trendwendemuster her und zumindest die Rückkehr über erste Widerstände (Abwärtstrendlinie und EMA50).

