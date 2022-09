HELLOFRESH - Der Bär wütet, der Aktienkurs rutscht ab

HelloFresh SE - WKN: A16140 - ISIN: DE000A161408 - Kurs: 24,960 € (XETRA)

HelloFresh SE bietet frische personalisierte Ernährungslösungen an. Das Unternehmen betreibt eine Internetplattform, auf der die Kunden zwischen verschiedenen Arten von Speisen und Rezepten wählen können, die an ausgewählten Wochentagen geliefert werden. Das Unternehmen ist in zwei geografischen Regionen tätig: International und USA. Internationale Unternehmen umfassen Niederlassungen in Großbritannien, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Australien, Deutschland, Österreich, Kanada und der Schweiz. Das Unternehmen erwirtschaftet einen Großteil seines Umsatzes in den USA.

Am 27. April dieses Jahres wurde bei einem Kursstand bei 32,78 EUR auf die Möglichkeit einer Kurshalbierung hingewiesen: Link

Zwischenzeitlich wurde das Verkaufssignal scharf gestellt, der Aktienkurs steht mittlerweile bei 24,96 EUR. Das mögliche mittelfristige charttechnisch ermittelte Korrekurziel liegt bei 14,88 EUR.

Diese DAX-Aktie könnte sich halbieren - 27.04.2022 - 10:53 Uhr

