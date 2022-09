DAX: Abwärtstrend im Test

Am Dienstag startete der Deutsche Aktienindex DAX unter hoher Volatilität in der Handel und beendete den Tag mit einem leichten Zugewinn. Von einem Durchbruch kann aber noch lange nicht die Rede sein, tendenziell tritt er seit Tagen auf der Stelle.

Dabei rückt der nächste Zinsentscheid der Europäischen Notenbank EZB immer näher, hierbei geht es um eine Anhebung zwischen 0,5 und 0,75 Prozent. Da die Notenbank eine sehr hohe Priorität der Inflationsbekämpfung schenkt, sollte man sich aufs Schlimmste vorbereiten, dies könnte zeitgleich aber die Aktienmärkte merklich belasten.

Die anhaltende Volatilität dürfte aber weiter hoch bleiben, Ziele auf der Oberseite können für den DAX oberhalb von 13.075 Punkten bei 13.291 und darüber bei 13.400 Zählern abgeleitet werden. Unterhalb von 12.600 Punkten würden dagegen Abschläge unmittelbar auf die Jahrestiefs bei 12.390 Punkten drohen.

Erste Wirtschaftsdaten hat China in der Nacht zum Mittwoch mit Zahlen zum Handelsbilanzsaldo aus August vorgelegt, Japan hat mit dem Index der Frühindikatoren per Juli nachgezogen. Deutschlands Erzeugung im produzierenden Gewerbe per Juli steht um 8:00 Uhr auf der Agenda, um 10:00 Uhr meldet Italien Einzelhandelsumsätze aus Juli. Um 11:00 Uhr folgt das europaweite BIP Q2 (endgültig) sowie die Erwerbstätigenzahlen aus dem zweiten Quartal. Ab 13:00 Uhr stoßen die USA mit MBA-Hypothekenanträgen aus der Vorwoche dazu, bevor es ab 14:30 Uhr mit dem US-Handelsbilanzsaldo aus Juli weitergeht. Um 14:55 Uhr werden noch Redbook-Einzelhandelsumsätze aus der Vorwoche gemeldet.