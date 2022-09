ITM Power- und Nel Asa-Aktie unter Druck - Analystenstudie belastet

Bank of America nimmt ITM wieder auf: "Underperform"

Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat die Bewertung der Papiere von ITM Power bei einem Kursziel von 100 Pence mit "Underperform" wieder aufgenommen. Eine geringe Nachfrage bei zugleich intensivem Wettbewerb dürfte bis zum Geschäftsjahr 2028 zu operativen Verlusten und einer Kapitalrendite nach Steuern von unter 15 Prozent führen, schrieb Analyst Alexander Jones in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.

Das Gemeinschaftsunternehmen mit dem Industriegase-Hersteller Linde trage zwar zur Glaubwürdigkeit bei und helfe der Auftragslage des Herstellers von integrierten Wasserstoff-Energieanlagen. Jones befürchtet dennoch, dass Linde auch andere Technologien als die Protonenaustauschmembran-Technologie (PEM) von ITM kaufen könnte, was wiederum das Vertrauen in die Briten untergraben würde.

Wasserstoff-Sektor unter Druck - Nel Asa verliert 3 Prozent

Die recht skeptische Einschätzung der Bank of America setzt heute auch die Anteilsscheine der Konkurrenz unter Druck. ITM Power verliert aktuell über 7 Prozent an Wert aber auch die Anteilsscheine des auf Lösungen zur Produktion, Speicherung und Vertrieb von Wasserstoff spezialisierten Unternehmens Nel Asa kommen in diesem Zusammenhang unter Druck und liegen aktuell über 3 Prozent im Minus.

Die Nel Asa-Aktie rutscht heute zeitweise auf den tiefsten Stand seit Mitte Juli, kann sich aber nach der schwachen Eröffnung zumindest wieder stabilisieren.