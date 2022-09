RWE - "Preisobergrenze" lässt Aktienkurs explodieren!

RWE AG - WKN: 703712 - ISIN: DE0007037129 - Kurs: 41,700 € (XETRA)

Die Energiekrise bewegt weiter die Gemüter und wie man heute sieht, nicht nur diese. Versorger wie die RWE-Aktie können kräftig zulegen. Aktuell notiert diese fast 9 % über ihrem gestrigen Schlusskurs und bildet eine der größten Kerzen der letzten Monate aus. Kurstreiber sind Berichte der Financial Times, wonach man auf europäischer Ebene eine Preisobergrenze für Strom im Bereich von 200 EUR je Megawattstunde plant. Aktuell planen die meisten Versorger laut Gandolfi mit rund 50 EUR je Megawattstunde, womit die Grenze deutlich oberhalb der Erwartungen liegt. Damit möchte die EU einerseits eine Preisobergrenze einführen, um die Krise nicht weiter voranzutreiben, andererseits aber auch Investitionen in nicht-gasbasierte Technologien nicht ausbremsen.

Für die Versorger bedeutet die Preisobergrenze auf alle Fälle mehr Spielraum bei der Preisfindung. Hier werfen wir nur schnell einen Blick auf den aktuellen Chart.

Folgt bald die Ernüchterung?

Technisch gesehen ändern die heutigen Kursgewinne leider wenig am derzeitigen Chartbild. Die Aktie ist bereits seit Februar/März in einer großen, zum Teil sehr volatilen Range unterwegs. Um diese zu verlassen, müsste der Widerstandsbereich um 44 EUR nachhaltig überwunden werden.

Die heutigen Kursgewinne sind natürlich ein Pluspunkt für die Bullen, um diese Herausforderung zu meistern. Leider aber sorgen Sie auch dafür, dass potentielle Stopps jetzt relativ weit vom aktuellen Kursgeschehen entfernt liegen, während die nächste Entscheidung um 44 EUR recht nahe ist. Zusammengefasst ist der aktuelle Preis also nicht unbedingt der beste für einen Einstieg, vor allem dann nicht, wenn der Ausbruch aus der Range am Ende doch ausbleibt. Hier sollte jeder Trader und Anleger abwägen, ob man dieses Risiko eingehen möchte.

Fazit: Im aktuellen Umfeld sollte man sich in der RWE-Aktie vor allen Dingen weiterhin auf eine hohe Volatilität einstellen. Jeden Tag kann es neue News geben, die für Bewegungen sorgen. Leider ist dieser Aspekt, wie man heute sieht, kaum planbar und wenn die News überraschend kommt, können die Kurse schnell ex- oder implodieren. Weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 48-50 EUR wird jedoch erst oberhalb von ca. 44 EUR frei. Persönlich würde ich die Aktie derzeit und vor allen Dingen zum aktuellen Kurs nicht handeln wollen. Dafür sind mir die Risiken zu groß.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)