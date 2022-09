ANALYSE-FLASH: Bernstein lässt Deutsche Telekom auf 'Outperform' - Ziel 25 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Outperform" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Stan Noel in einer am Freitag vorliegenden Studie angesichts der Aktienrückkaufpläne der US-Tochter T-Mobile US. Der Anteil der Bonner werde zum Ende des dritten Quartals 2023 wohl bei fast 50 Prozent liegen./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2022 / 06:34 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2022 / 06:34 / UTC