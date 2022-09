Trading-Chance Mercadolibre: Raus aus der Korrektur, rein in die Rallye

Werbung

Die im Nasdaq 100 gelistete Mercadolibre ist eine hochvolatile, aber auch hochspannende Aktie. Sehr starke Quartalszahlen hatten einen immensen Kurssprung ausgelöst, der zwar in eine Korrektur überging, die scheint jetzt aber beendet zu sein. Eine Trading-Chance Long.

Mercadolibre lässt sich am besten als „Ebay Lateinamerikas“ beschreiben. Das Unternehmen bietet eine Auktions- und Kleinanzeigenplattform an und wächst seit Jahren im D-Zug-Tempo. Ein solches Wachstum führt zwar wegen der dadurch automatisch intensiven Spekulation auch zu einer „teuren“ Bewertung. Aber so etwas ist, siehe die früheren Jahre von Amazon, kein Hindernis für eine Hausse.

Das Wachstum liegt derzeit klar über den Prognosen

Die Erwartung, dass sich der Gewinn des Unternehmens im laufenden Jahr verdoppeln könnte, wurde durch die jüngsten Quartalszahlen bestätigt. Mercadolibre übertraf im zweiten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 2,43 US-Dollar die Analystenschätzungen von 1,93 US-Dollar deutlich. Gegenüber dem Vorjahresquartal war das ein Anstieg um satte 77 Prozent. Der Umsatz legte zugleich um 53 Prozent zu. Was deutlich macht: Mercadolibre hat kein Margenproblem, im Gegenteil, die Gewinnmarge legt weiter zu.

Bislang gäbe es keinen Grund anzunehmen, dass das Wachstum hier nicht weitergehen könnte. Eine Rezession ist für eine Plattform für Auktionen und Kleinanzeigen keine Bremse, eher ein „Booster“. Daher ist das für die derzeit geschätzten 2022er-Gewinne von ca. 7,30 US-Dollar pro Aktie hoch wirkende Kurs/Gewinn-Verhältnis von gut 125 kein Hindernis für die Aktie, weiter zuzulegen … zumal der Kurs in den vergangenen Monaten deutlich gefallen war, während die Unternehmensgewinne weiter zulegten.

„Auskorrigiert“ und wieder im Vorwärtsgang

Die Vorlage der starken Bilanz des zweiten Quartals löste Anfang August einen immensen Kurssprung aus. Stark genug, um Gewinnmitnahmen zu provozieren, als man erkannte, dass die Käufer sich verausgabt hatten. Aber die Aktie zeigt Signale dahingehend, dass diese Korrektur jetzt ausgestanden sein könnte. Sie sehen im Chart:

Quelle: marketmaker pp4

Zwei ganz entscheidende Unterstützungen haben, wenngleich intraday jeweils kurz unterboten, auf Schlusskursbasis gehalten. Zum einen der Unterstützungsbereich 859/878 US-Dollar, der sich aus den Tiefs der Monate Februar und März ableitet, zu anderen die im Chart blau gehaltene 100-Tage-Linie. In diesem Supportbereich hat Mercadolibre jetzt mit Schwung nach oben gedreht, was auf markttechnischer Basis von einem frischen Kaufsignal des zuvor überverkauften Stochastik-Oszillators begleitet wird. Eine spannende Basis für bullische Trader, wenn man nicht zu viel wagt. Bei dieser hochvolatilen Aktie reicht ein Hebel von 2 völlig aus!

Bei Mercadolibre reicht ein Hebel von 2 völlig aus!

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten Morgan Stanley vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 506,425 US-Dollar, daraus errechnet sich derzeit ein Hebel von 2,07. Den Stop Loss würden wir in der Aktie bei 795 US-Dollar ansiedeln, kann unter dem Tief der Korrektur. Dieser Level entspricht im Zertifikat auf Basis des akt. Euro/Dollar-Umrechnungskurses von 1,0030 einem Kurs von ca. 2,87 Euro. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf Mercadolibre lautet MD5R4V.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 982 US-Dollar, 1.067 US-Dollar, 1.276 US-Dollar

Unterstützungen: 859 US-Dollar, 831 US-Dollar, 812 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Long auf Mercadolibre

Basiswert Mercadolibre WKN MD5R4V ISIN DE000MD5R4V7 Basispreis 506,425 US-Dollar K.O.-Schwelle 506,425 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent Morgan Stanley Hebel 2,07 Stop Loss Zertifikat 2,87 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.