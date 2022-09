3 Fragen an Bernecker: Wie wirkt sich das iPhone14 für Apple aus? - Wie interessant ist Porsche? - Warum ist BYD nichts für schwache Nerven?

Wie wird sich das am Mittwoch vorgestellte iPhone14 auf den Aktienkurs in Zeiten der Rezession auswirken?

Das iPhone14 enthält einige Verbesserungen ohne wesentliche Erkenntnisse der Techniker. So jedenfalls klangen die Kommentare am Donnerstag. In der Tat lässt sich in diesem Techniksektor nichts Sensationelles mehr neu entwickeln oder entdecken. Damit bleibt es bei dem schon bekannten Muster: Alte Geräte werden ausgewechselt und durch neue ersetzt, aber die Nettozuwachsrate nimmt ab

Auch der Preis von 999 Dollar zeigt, dass Apple knapp rechnen muss. 2,5 Bio. Dollar Marktwert sind ein schweres Gewicht, doch schon 10 % Kursgewinn machen für die Markttendenz sehr viel aus. Apple ist im Trend der US-Börse ein brauchbares Investment, aber keine Sensation mehr.

Wie interessant ist der Börsengang von Porsche? Sollten Kleinanleger die Chance ergreifen?

Porsche bleibt für alle im Autobau eine besondere Nummer. Allein der Mythos spricht dafür, dass Porsche als direkte Autoaktie immer Liebhaber finden wird, so ähnlich wie Ferrari als Alternative. Die Bewertung von Porsche wird deshalb stets über derjenigen aller anderen liegen. Wenigstens eine Porsche-Aktie gehört dann in jedes Zukunftsportfolio. Dabei sein ist alles, auch für Kleinanleger.

Werbung

Warren Buffett hat sich von Teilen seiner BYD-Aktien getrennt und das KGV ist sehr hoch. Hat der Kurs von BYD die besten Zeiten hinter sich?

Der chinesische Automarkt ist nach den sehr erfolgreichen Anfangsjahren so umfangreich diversifiziert, dass eine Neuordnung der Besitzverhältnisse naheliegt. Der Staat mischt jedoch als Aktionär einiger Firmen mit. Ich unterstelle, dass Warren Buffet bessere Gründe hat, die seinen Rückzug rechtfertigen. Jedenfalls: Im China-Automarkt mitzuspielen ist ein wirkliches Spiel wie das Stäbchenspiel Mikado. Es braucht sehr viel Fingerspitzengefühl dafür, wie die anderen denken und operieren. Kein Investment für schwache Nerven!