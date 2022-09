American Express: Inverse SKS vor Abschluss

Insgesamt herrscht noch immer seit Mitte Februar und einem Kursniveau von 199,55 US-Dollar ein intakter Abwärtstrend bei American Express, bis Anfang Juni ging es hierbei auf einen Support aus Anfang 2020 bei 138,13 US-Dollar abwärts. Nach mehreren volatilen Wochen konnte das Papier schließlich zur Oberseite abdrehen und sich in den Bereich des 200-Tage-Durchschnitts aufwärts begeben. Zusammen mit den Verlaufstiefs aus Mitte Mai ergibt sich das Bild einer inversen SKS-Formation, die bei Aktivierung einen Angriff auf den laufenden Abwärtstrend auslösen könnte. Technisch wäre sogar ein Ausbruch aus dem laufenden Trend möglich.

Hopp oder Top?

Aktuell müssen sich bullische Marktteilnehmer noch etwas bemühen, ein erster Schritt in Richtung Auflösung der inversen SKS-Formation wäre ein Anstieg über 166,00 US-Dollar und damit die Nackenlinie der SKS-Formation. Aber erst oberhalb von 171,00 US-Dollar dürfte auch der laufende Abwärtstrend ein Ende finden und weiteres Aufwärtspotenzial an 178,17 und darüber den Bereich von rund 190,00 US-Dollar freisetzen. Für dieses Szenario würden sich entsprechende Long-Positionen anbieten, allerdings erst bei höheren Notierungen. Ein Kursrutsch unter 150,00 US-Dollar sollte die Alarmglocken zum Schrillen bringen, Abschläge auf 146,55 US-Dollar und darunter in den Bereich von 142,85 US-Dollar müssten dann zwingend einkalkuliert werden.