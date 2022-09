onvista Mahlzeit: Dax weiter gut drauf - VW, HelloFresh, Verde Agritech und steigt Tesla groß ins Lithium-Geschäft ein?

Der Dax setzt seinen guten Lauf auch zu Beginn der neuen Woche fort. Anleger könnte auf die Idee kommen, dass sich ein der großen Probleme an den Märkten aufgelöst hat. Dem ist aber nicht so. Morgen wird es schon wieder richtige spannend. Da kommen die US-Inflationsdaten für den Monat August. Die könnten die aktuelle Erholung verstärken oder sie beenden.

Besonders die Autobauer sind heute sehr beliebt. Sie liefern auch einige Nachrichten. Tesla möchte in die Lithium-Produktion einsteigen, BMW hat für sich eine neue Batterie-Form entdeckt und VW möchte Porsche so schnell wie möglich an die Börse bringen.

Themen der heutigen Sendung: Dax, Tesla, BMW; VW, Kroger, Verde Agritech, Ubisoft, Henkel, Tops&Flops, HelloFrsh, Rheinmetall, Heidelberg Pharma & Zuschauerfragen

onvista Mahlzeit: Schnell auf den Punkt informiert!