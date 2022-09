DGAP-Adhoc: Deutsche Geothermische Immobilien AG: DGI AG gibt vorläufige Zahlen für 2021 bekannt

DGAP-Ad-hoc: Deutsche Geothermische Immobilien AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Deutsche Geothermische Immobilien AG: DGI AG gibt vorläufige Zahlen für 2021 bekannt



13.09.2022

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





DGI AG gibt vorläufige Zahlen für 2021 bekannt

Die Deutsche Geothermische Immobilien AG gibt bekannt, dass aufgrund vorläufiger Zahlen für das Geschäftsjahr 2021 mit einem Jahresfehlbetrag von EUR 1,0 Mio. gerechnet wird. Eine wesentliche Ursache für das negative Ergebnis ist die Abschreibung auf Finanzanlagen in Höhe von EUR 0,4 Mio. sowie außergewöhnliche Aufwendungen in Höhe von EUR 0,45 Mio. Durch den Jahresfehlbetrag ist die Gesellschaft buchmäßig zum 31.12.2021 mit EUR 0,1 Mio. überschuldet. Die Überschuldung wurde durch die Kapitalerhöhung in Höhe von EUR 0,6 Mio. im Mai 2022 beseitigt.

Kontakt:Martin Müller, VorstandDeutsche Geothermische Immobilien AGMoselstraße 2760329 Frankfurt a. M.Tel.: +49 (0)69 67 77 99 50