Warren Buffett ist kein Fan von halben Dingen, entsprechend ist eine Halbzeit für den Starinvestor wohl nicht ausreichend. Nein, sondern er geht lieber über die volle Distanz. Seine ganze Karriere als Investor ist ein Zeugnis davon, dass er seinen Ansatz durchzieht, auch wenn es schwierig wird.

Allerdings ist das heute nicht unser Thema. Nein, sondern es geht erneut um Warren Buffett und seine offensichtliche momentane Lieblingsaktie: Occidental Petroleum (WKN: 851921). Hier ist in etwa Halbzeit, wenn wir uns die aktuellen Besitzverhältnisse ansehen. Sowie das Level, das als Zielwert zuletzt massiv kolportiert worden ist.

Warren Buffett: Halbzeit bei Occidental Petroleum!

Wie zum Beispiel das US-Portal Investor’s Business Daily zuletzt berichtete, hat Warren Buffett seinen Anteil an Occidental Petroleum erneut ausgebaut. Inzwischen hält der Starinvestor über seine Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway einen Anteil in Höhe von rund 26,8 % an dem Ölkonzern. Das ist eine bedeutende Steigerung im Vergleich zur letzten Wasserstandsmeldung von ca. 20 %.

Das, was sich verändert hat, ist eigentlich recht simpel. Warren Buffett hat von den örtlichen Behörden das Go bekommen, dass er bis zu 50 % an Occidental Petroleum kaufen kann. Ein Ziel, das er sich offenbar vorgenommen hat. Schließlich ist der Ausbau der Position zuletzt im größeren Stil ein starker Indikator, dass der Starinvestor hier noch nicht fertig ist.

Gemessen an einer Marktkapitalisierung in Höhe von 62,2 Mrd. US-Dollar bedeutet das, dass Warren Buffett etwas mehr als 30 Mrd. US-Dollar in den Ölkonzern investieren könnte. Das ist wirklich bemerkenswert: Denn es handelt sich dabei um eine der größeren Wetten, die der Starinvestor im Laufe seiner Investorenkarriere eingegangen ist.

Ein großes Interesse!

Wir können daher unterm Strich sehen: Warren Buffett hat großes Interesse an Occidental Petroleum. Der Starinvestor kaufte in den vergangenen Wochen und Monaten bereits zu. Allerdings ist er mit dem Aufbau seiner Position offensichtlich nicht fertig. Nein, sondern wir liegen womöglich gerade knapp hinter der Halbzeit.

Das kann vieles bedeuten. Zum Beispiel, dass das Orakel von Omaha diese Öl-Aktie weiterhin langfristig orientiert als interessant befindet. Ob das für uns auch gelten muss? Das ist natürlich eine andere Frage. Aber immerhin ist es für viele Anleger eine Orientierung, auf welche Chancen der Starinvestor jetzt eben setzt.

