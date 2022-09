E-Commerce Unternehmen About You mit heftiger Umsatz- und Gewinnwarnung

Der Online-Modehändler About You schockte gestern Abend mit einer größeren Gewinnwarnung, die Aktie wird heute entsprechend abgestraft und gibt gut 8 Prozent nach.

Nachbörsliche Gewinnwarnung

Das Unternehmen passte gestern nachbörslich seine Umsatz- und Gewinnprognosen an, da die rückläufige Konsumentenstimmung und die Verschlechterung der makroökonomischen Faktoren die Umsatz- und Ergebnisentwicklung negativ beeinflussen werden. Der Vorstand geht nicht mehr von einer kurzfristigen Verbesserung des Makro-Umfleds aus.

Verlustprognose deutlich erhöht

Statt einem bereinigten Ebitda Verlust von 50 bis 70 Mio. EUR erwartet das Unternehmen nun einen Verlust in der Größenordnung von 120 bis 140 Mio. EUR - also in etwa doppelt so viel Verlust wie zuvor erwartet

Beim Umsatz erwartet das Unternehmend auf Grund der Konsumflaute auch einen drastischen Rückgang. Die Marge werde nicht bei minus 3,2 bis minus 2,1 Prozent, sondern bei minus 7,3 bis minus 5,8 Prozent liegen.

Für das zweite Quartal des Geschäftsjahres erwartet der Vorstand einen Umsatzanstieg von 4,9 bis 12,5 Prozent zum Vorjahr auf 415 bis 445 Millionen Euro, sowie ein bereinigtes Ebitda von minus 55 bis minus 40 Millionen Euro. Dies entspreche einer Marge von minus 13,3 bis minus 9,0 Prozent. Die erwartete Beschleunigung des Umsatzwachstums gegenüber dem Vorquartal sei nicht eingetreten.

Das Wachstum habe sich im Laufe des Quartals vielmehr noch moderat verlangsamt. Der Umsatz liege damit unter den ursprünglichen Erwartungen des Vorstands.

Neues Allzeittief

Die Aktie rutschte am Morgen in den Bereich des bisherigen Allzeittiefs aus dem Juni bei 5,73 EUR, kann sich allerdings intraday aktuell erholen. Die Unterstützung um 5,73 EUR ist die letzte Bastion der Bullen, wird diese aufgegeben, droht weiteres Ungemach für die Käuferseite. (mit Material von dpa-AFX)