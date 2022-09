LVMH – Das Luxusgeschäft bleibt bullisch

Während viele andere Aktien bereits schwere Korrekturen hinter sich haben oder sich weiterhin im Abwärtsstrudel befinden, so notieren die Wertpapiere des französischen Luxusunternehmens weiter in luftigen Höhen. Zuletzt kam es dabei zu einer Erholungsbewegung, welche ihr Hoch bei über 700 EUR fand. Es folgten Gewinnmitnahmen, doch auch diese finden bereits ihr Ende. Könnte jetzt sogar erneut das Allzethoch anvisiert werden?

Die Inflation grassiert, die Preise für Strom, Gas und Lebensmittel steigen und zahlreiche Menschen müssen sparen. Doch die Luxus-Branche boomt, trotz horrender Preissteigerungen. Wie Marktforscher beobachten, ergibt sich vor allem im Modehandel eine extreme Polarisierung. Entweder greifen Konsumenten im Billigsegment zu – oder aber im Luxussegment. Die Mitte verschwindet dabei zusehends. Und auch die Pandemie-Folgen sowie der Ukraine-Krieg konnten LVMH nichts anhaben. Im Gegenteil. Wie die Zahlen des ersten Halbjahres zeigten, übertrifft der Luxuskonzern weiterhin alle Erwartungen, wobei die Nachfrage nach den hauseigenen Modemarken wie Louis Vuitton oder Dior brummt und brummt. Auch Analysten zeigen sich bullisch und erhöhen ihre Kursziele. Erst letzte Woche erhöhte Barclays das Kursziel auf 840 EUR, was vom aktuellen Kursniveau einem Aufwärtspotenzial von 30% entspricht.

Alles in allem bleiben die Aussichten für LVMH also weiter bullisch. Dies unterstreicht auch die charttechnische Seite.

Chart: LVMH

Widerstandsmarken: 675,20 + 708,40 + 738,50 + 758 EUR

Unterstützungsmarken: 625,40 + 610,50 + 571,90 + 565,70 + 543,90 + 535 EUR

Erfreulich für die Bullenseite ist vor allem die Stabilisierung am kumulativen Kursbereich bei zwischen ≈625 und 640 EUR. Neben einer Horizontalunterstützung verlaufen hier EMA50 und EMA200. Bleiben jetzt die Käufer dran und die übergeordnete Kaufwelle wird fortgesetzt, liegen die nächsten Kursziele bei 675,20 EUR, 708,40 EUR sowie am Allzeithoch-Widerstandsbereich bei 738,50 – 758,00 EUR. Kommt es vorher zu Rücksetzern, so gilt die Aktie bis 610,50 EUR als gut unterstützt. Solange dieser Support nicht gerissen wird, liegt der Vorteil weiterhin bei den Käufern. Möchte man daher auf weitere steigende Kurse setzen, eignen sich hierfür beispielsweise die Turbo-Bull-Optionsscheine mit der WKN HR4GG5 oder HB8NER

Dreht allerdings der Wind und 610,50 EUR werden gerissen, müssten in der Konsequenz fallende Kurse bis auf 565,70 – 571,90 EUR einkalkuliert werden.

LVMH in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 23.01.2022 – 14.09.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

LVMH in EUR; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Betrachtungszeitraum: 01.09.2017– 14.09.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Turbo Bull Open End Optionsschein auf LVMH für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Hebel Letzter Bewertungstag LVMH HR4GG5 15,33 502,12 4,28 Open End LVMH HB8NER 0,62 593,43 10,54 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 14.09.2022; 10:54 Uhr

Turbo Bear Open End Optionsschein auf LVMH für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Hebel Letzter Bewertungstag LVMH HR92RK 1,38 789,32 4,75 Open End LVMH HB8U21 0,66 716,28 10,05 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 14.09.2022; 10:56 Uhr

