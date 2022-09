ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für ITM Power auf 120 Pence - 'Sell'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ITM Power von 220 auf 120 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analystin Zoe Clarke begründete das deutlich niedrigere Kursziel mit der Unsicherheit darüber, wie sich die gesamte Wasserstoffbranche und der Wettbewerb in dieser angesichts von Engpässen in der Lieferkette in Zukunft entwickeln. Die nun angesetzten 120 Pence Kursziel entsprächen dem mittleren von drei möglichen Szenarien für ITM Power, hieß es in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2022 / 18:57 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

