ANALYSE-FLASH: UBS senkt Munich Re auf 'Neutral' - Ziel 265 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Munich Re von "Buy" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 263 auf 265 Euro leicht angehoben. Auf Sicht von einem Monat sei der Aktienkurs um zwölf Prozent gestiegen, begründete Analyst Will Hardcastle die Abstufung. Um diese Avancen zu rechtfertigen, dürften die Katastrophenschäden im dritten Quartal nur die Hälfte des vom Rückversicherer budgetierten Umfangs ausmachen, was ihm plausibel erscheine. Zudem müsste sich die Schaden-Unfall-Relation im kommenden Jahr verbessern, hieß es in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das aber sei höchst unwahrscheinlich./bek/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2022 / 19:49 / GMT

Charts zu den Werten im Artikel UBS Group

Münchener Rück

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2022 / 19:49 / GMT

Werbung

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------