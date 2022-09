DGAP-News: Compleo Charging Solutions AG: Compleo mit deutlichem Wachstum im zweiten Quartal 2022

DGAP-News: Compleo Charging Solutions AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Compleo Charging Solutions AG: Compleo mit deutlichem Wachstum im zweiten Quartal 2022



Compleo mit deutlichem Wachstum im zweiten Quartal 2022 Umsatz in H1 2022 +142 % gegenüber Vorjahr | Segmente Charging Stations und Software mit deutlichem sequentiellen Wachstum | Umsatzausblick für das Geschäftsjahr 2022 reduziert bei stabiler Gewinnerwartung | Verstärkter Fokus auf Kosten und Profitabilität Dortmund, 15. September 2022 – Compleo Charging Solutions AG („Compleo“), ein führender europäischer Komplettanbieter für Ladetechnologien, berichtet heute über die Geschäftsentwicklung des ersten Halbjahres 2022. Demnach konnte Compleo den Wachstumskurs aus dem ersten Quartal 2022 konsequent weiter fortsetzen und erzielte in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres einen Gesamtumsatz auf Konzernebene von 51,9 Mio. Euro. Dies entspricht einem deutlichen Wachstum um 30,5 Mio. Euro oder

142 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum (H1 2021: 21,4 Mio. Euro). Im Vergleich zum ersten Quartal 2022 stiegen die Erlöse um 21 %. Haupttreiber dieses sequentiellen Umsatzwachstums waren insbesondere die Geschäftssegmente Charging Stations und Software, die ihre Umsätze im zweiten Quartal organisch um 20 % bzw. sogar 39 % gegenüber dem vorherigen Quartal gesteigert haben. Die Bruttomarge von 19,6% lag auf Vorjahresniveau (H1 2021: 19,7%). Das adjustierte EBITDA (um Einmaleffekte bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) belief sich im zweiten Quartal 2022 auf -5,9 Mio. Euro und im ersten Halbjahr 2022 auf -13,2 Mio. Euro. Damit liegt Compleo voll im Plan zur Erreichung des Jahresziels von einem adjustierten EBITDA von -25 bis -30 Mio. Euro. Der Geschäftsverlauf des ersten Halbjahres 2022 auf Segmentebene war von unterschiedlich starken, positiven Dynamiken getrieben. Das zum 1. Januar 2022 neu geschaffene Segment Software, welches sämtliche Softwareaktivitäten rund um den Betrieb und die Vermarktung von Ladesäulen bündelt, entwickelte sich sehr erfreulich. Der Umsatz dieses Segments betrug im ersten Halbjahr 2022 8,6 Mio. EUR. Auf Quartalsebene konnten die Erlöse im ersten Halbjahr sequentiell um 39 % auf 5,0 Mio. Euro gesteigert werden, was auf ein starkes organisches Wachstum bei der Anzahl angeschlossener Ladepunkte sowie vermarkteter Ladetransaktionen seit Jahresbeginn zurückzuführen ist. Die anhaltend positive Geschäftsentwicklung veranlasste den Vorstand dazu, den Umsatzausblick für das Geschäftsjahr 2022 für das Segment Software von ursprünglich 8 bis 10 Mio. Euro deutlich auf 20 bis 22 Mio. Euro zu erhöhen. Das Segment Charging Stations erlöste im zweiten Quartal Umsätze in Höhe von 21,5 Mio. Euro. Dies entspricht einem deutlichen sequentiellen Wachstum von 20 % gegenüber dem vorherigen Quartal. Dennoch liegen die realisierten Umsätze zum Teil hinter den zugrundeliegenden Prognosen: Während das Geschäft mit AC- und DC-Ladestationen größtenteils den Erwartungen entspricht, lagen die Verkaufszahlen für Wallboxen hinter den zu Jahresanfang gesteckten Zielen. So lief etwa das staatliche Förderprogramm zur Installation von Wallboxen im privaten Bereich Anfang des Jahres aus. Damit blieben auch die eingeplanten Abnahmezahlen eines größeren Wallbox-Kunden unterdurchschnittlich. Ferner führte eine zunächst verzögerte Produktentwicklung zu einer Verschiebung der zu realisierenden Umsätze in zukünftigen Perioden. Unter Berücksichtigung der dargestellten Beeinträchtigungen und des prognostizierten Umsatzvolumens für das zweite Halbjahr 2022 sieht sich der Vorstand veranlasst, den Umsatzausblick für das Geschäftsjahr 2022 für das Segment Charging Stations von ursprünglich 100 bis 115 Mio. Euro auf 78 bis 80 Mio. Euro zu reduzieren. Gleichzeitig kann die prognostizierte Umsatzspanne für das Segment Services von ursprünglich 7 bis 10 Mio. Euro auf 7 bis 8 Mio. Euro weiter konkretisiert werden. Damit rechnet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2022 nun mit einem Umsatz auf Konzernebene von 105 bis 110 Mio. Euro. Das angestrebte Gewinnziel von -25 bis -30 Mio. Euro adjustiertem EBITDA bleibt trotz geringerem erwartetem Konzernumsatz unverändert. Ebenso sind die Umsatzzielsetzungen für das Geschäftsjahr 2025 – sowohl für die Gruppe als auch für die einzelnen Segmente – unverändert gültig. Ein besonderes technisches Highlight im Berichtszeitraum war die erstmalige Vorstellung des neuen Bezahlmoduls auf einer Essener Energiefachmesse im Juni. Compleo bietet als eines der ersten Unternehmen Ladestationen an, die die ab 2023 verpflichtenden Vorgaben der Ladesäulenverordnung vorab schon erfüllen. Das neue Modul ermöglicht eine einfache Bezahlung mittels gängiger Debit- oder Kreditkarte mit PIN-Eingabe. Darüber sind hinaus auch Zahlungen per Smartphones und Wearables möglich. Nach Ende des Berichtszeitraums hat der Compleo-Aufsichtsrat Jörg Lohr als Chief Commercial Officer (CCO) zum 1. September in den Vorstand bestellt, wo er in seiner neuen Rolle den Vertrieb und die Bereiche Ladestations- sowie Software-Entwicklung verantwortet. Lohr ist schon seit über zehn Jahren im Bereich Elektromobilität in leitenden Positionen tätig. Er kennt die Kunden, die Produkte und die Branche hervorragend. In den letzten Monaten hat er insbesondere das Software-Geschäft von Compleo erfolgreich vorangetrieben. Checrallah Kachouh, langjähriger Technischer Vorstand, hat das Unternehmen auf eigenen Wunsch hin zum Anfang September verlassen. Kachouh verantwortete innerhalb des Unternehmens die Bereiche Forschung und Entwicklung sowie Einkauf und das Produkt-Management. Für seine herausragenden Leistungen seit der Unternehmensgründung ist Compleo ihm zu großem Dank verpflichtet. Nach erfolgreich abgeschlossener Akquisition der innogy eMobility Solutions GmbH Mitte Juni 2022 setzt der Vorstand nun einen konsequenten Fokus auf Kosten und Profitabilität. Derzeit werden unterschiedliche Initiativen angestoßen, um Compleo noch wettbewerbsfähiger, kundenzentrierter und effizienter aufzustellen. Bereits vor mehreren Wochen wurden operative Maßnahmen eingeführt, die insbesondere auf eine Verbesserung der Profitabilität, der Optimierung von Working Capital sowie die Verschlankung von Kostenstrukturen abzielen. Georg Griesemann, CEO von Compleo erläutert: „Die derzeitigen Neuaufstellungen wirken sich positiv auf unsere Kostenbasis und natürlich auch auf das Ergebnis aus. Ebenso stellen wir den Kunden noch stärker in den Mittelpunkt unserer Aktivitäten. Nach erfolgter Neuaufstellung, deren Details wir in den kommenden Wochen präsentieren werden, sind wir in einem kompetitiven Markt deutlich wettbewerbsfähiger und effizienter positioniert.“ Der vollständige Halbjahresbericht ist auf der Unternehmenswebsite https://ir.compleo-charging.com/ im Bereich „Ergebnisse“ verfügbar. Appendix: Verkürzte Gewinn- und Verlustrechnung und Gesamtergebnisrechnung zum 30. Juni 2021 und 30. Juni 2022 H1 H1 in TEUR 2022 2021 Umsatzerlöse 51.932 21.419 Herstellungskosten der zur Erzielung der Umsatzerlöse erbrachten Leistung (41.768) (17.199) Bruttoergebnis vom Umsatz 10.164 4.220 Sonstige Einnahmen 453 259 Vertriebskosten (9.231) (3.113) Forschungs- und Entwicklungskosten (12.574) (2.547) Allgemeine Verwaltungskosten (14.573) (5.128) Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) (25.761) (6.309) Finanzerträge 1.169 19 Finanzaufwendungen (351) (144) Ergebnis vor Steuern (EBT) (24.943) (6.434) Ertragssteuern 1.656 1.903 Ergebnis der Periode (23.287) (4.531) Sonstiges Ergebnis, das in den Folgeperioden nicht in den Gewinn oder Verlust umgegliedert wird: Versicherungsmathematische Gewinne /

Verluste aus der Neubewertung von

leistungsorientierten Pensionsplänen 15.238 - Sonstiges Ergebnis, das in Folgeperioden in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden kann: Umrechnungsdifferenzen aus der

Umrechnung ausländischer Geschäftsbetriebe 220 (1) Sonstiges Gesamtergebnis, nach Steuern 15.548 (1) Gesamtergebnis der Periode (7.829) (4.532) Zuordnung des Ergebnisses der Periode Eigentümer des Mutterunternehmens (23.260) (4.532) Nicht beherrschende Anteile (27) 1 (23.827) (4.531) Zuordnung des Gesamtergebnisses der Periode Eigentümer des Mutterunternehmens (7.802) (4.532) Nicht beherrschende Anteile (27) 1 (7.829) (4.531) Ergebnis je Aktie (in EUR) Unverwässert (4,59) (1,25) Verwässert (4,59) (1,25) Berechnung adjustiertes EBITDA In TEUR H1 2022 H1 2021 Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) (26.761) (7.242) Abschreibungen (6.601) (1.189) EBITDA (19.160) (6.054) EBITDA Marge (36,9 %) (28,3 %) Einmalbelastungen (5.958) (1.166) Adjustiertes EBITDA (13.203) (4.887) Adjustiertes EBITDA Marge (25,4 %) (22,9 %) Verkürzte Bilanz zum 31. Dezember 2021 und 30. Juni 2022 Vermögenswerte 31. Dez. 2021 in TEUR 30. Juni 2022 Langfristige Vermögenswerte Immaterielle Vermögenswerte 35.630 19.684 Geschäfts- oder Firmenwert 27.612 26.245 Sachanlagen 7.533 3.190 Nutzungsrechte 4.384 2.863 Sonstige langfristige finanzielle Vermögenswerte 24 24 Sonstige langfristige Vermögenswerte 255 238 Vermögenswert aus leistungsorientierten Versorgungsplänen 6.060 - Latente Steueransprüche 2.527 18 Summe langfristige Vermögenswerte 83.995 49.262 Kurzfristige Vermögenswerte Vorräte 43.274 21.458 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 20.472 7.315 Vertragsvermögenswerte 2.207 2.235 Sonstige kurzfristige finanzielle Vermögenswerte 1.305 1.075 Sonstige kurzfristige Vermögenswerte 10.378 60.211 Steuererstattungsansprüche 99 - Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 30.573 12.434 Summe kurzfristige Vermögenswerte 108.308 104.728 Summe Vermögenswerte 192.303 153.990 Eigenkapital und Schulden in TEUR 30. Juni 2022 31. Dez. 2021 Eigenkapital Gezeichnetes Kapital 5.070 5.070 Kapitalrücklage 144.729 144.675 Kumuliertes sonstiges Ergebnis 15.453 (5) Bilanzverlust (51.234) (27.974) Nicht beherrschende Anteile (50) (23) Summe Eigenkapital 113.968 121.743 Langfristige Verbindlichkeiten Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 943 - Sonstige Rückstellungen (langfristig) 2.990 1.882 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 6.836 7.743 Leasingverbindlichkeiten (langfristig) 2.674 1.684 Sonstige langfristige finanzielle Verbindlichkeiten 7.681 5 Latente Steuerschulden 95 2.050 Summe langfristige Verbindlichkeiten 21.219 13.364 Kurzfristige Verbindlichkeiten Sonstige Rückstellungen 22.463 1.288 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 1.555 1.060 Leasingverbindlichkeiten (kurzfristig) 1.840 1.325 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 16.473 12.305 Vertragsverbindlichkeiten 330 3 Sonstige kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten 8.035 82 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 6.420 2.820 Summe kurzfristige Verbindlichkeiten 57.116 18.883 Summe Eigenkapital und Schulden 192.303 153.990 Verkürzte Kapitalflussrechnung zum 30. Juni 2022 und 30. Juni 2021 Kapitalflussrechnung für das H1 2022 und H1 2021 In TEUR H1 2022 H1 2021 Ergebnis der Periode (23.287) (4.531) Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf immaterielle Vermögenswerte 5.012 471 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Sachanlagen und Nutzungsrechte 1.589 719 Zunahme (+) / Abnahme (-) der sonstigen langfristigen Rückstellungen (1.601) (138) Zunahme (+) / Abnahme (-) der sonstigen kurzfristigen Rückstellungen (1.174) (23) Aufwand aus anteilsbasierten Vergütungen 54 - Sonstige zahlungsunwirksame Posten 176 (727) Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte (18.876) (4.380) Zunahme (-) / Abnahme (+) der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (1.105) (3.996) Zunahme (-) / Abnahme (+) der sonstigen Vermögenswerte 49.928 (2.334) Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (4.882) 3.329 Zunahme (+) / Abnahme (-) der sonstigen Verbindlichkeiten 4.193 2.080 Zinsaufwand (+) / -ertrag (-) (818) 125 Zunahme / Abnahme der Steuererstattungsansprüche (-/+) und -schulden (+/-) sowie latenter Steueransprüche (-/+) und -schulden (+/-) (2.217) (2.207) Ertragssteuerzahlungen (-/+) - - Netto-Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit (6.992) (11.612) Auszahlungen (-) für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte (1.987) (1.485) Auszahlungen (-) für Investitionen in Sachanlagen (1.891) (985) Auszahlungen (-) für den Erwerb von Tochterunternehmen, abzgl. erworbene Zahlungsmittel (15.544) (22.813) Auszahlungen (-) für den Erwerb von Gesellschafterdarlehen - (8.539) Erhaltene Zinsen (+) 1.038 19 Cashflow aus der Investitionstätigkeit 12.704 (33.803) Einzahlungen (+) aus der Ausgabe neuer Aktien - 28.296 Transaktionskosten für die Ausgabe neuer Aktien - (622) Auszahlungen (-) aus der Tilgung von Finanzverbindlichkeiten (412) (58) Tilgung (-) von Leasingverbindlichkeiten (931) (392) Gezahlte Zinsen (-) (214) (144) Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 1.557 27.080 Nettozunahme/ -abnahme der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 18.139 (18.335) Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 1. Januar 12.434 35.736 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 30. Juni 30.573 17.401 Über Compleo: Compleo Charging Solutions AG ist einer der führenden Komplettanbieter für Ladetechnologie für Elektrofahrzeuge in Europa. Das Unternehmen unterstützt seine Geschäftskunden mit unterschiedlichen Ladestationen und einem Back-End für Ladeinfrastruktur. Das Angebot von Compleo umfasst sowohl AC- als auch DC-Ladestationen. DC-Ladesäulen von Compleo waren die ersten eichrechtskonformen DC-Ladestationen im Markt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Dortmund. Zu den Kunden zählen unter anderem Allego, Clever, E.ON, EWE Go, Deutsche Telekom, Siemens sowie mehr als 300 Stadtwerke in Deutschland. Mehr Infos unter: www.compleo-charging.com

