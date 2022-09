Logitech beschließt Erhöhung der Dividende

Der Computerzubehör-Hersteller Logitech (ISIN: CH0025751329) hat auf der diesjährigen Aktionärsversammlung am 14. September 2022 eine Anhebung der Dividende für das Fiskaljahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr (brutto 0,8746 Franken) um rund 10 Prozent auf rund 0,96 Franken brutto beschlossen.

Auszahltag ist voraussichtlich der 28. September 2022 und als Ex-Dividenden Tag ist der 26. September 2022 geplant. Beim derzeitigen Aktienkurs von 47,97 Franken entspricht die Dividende einer aktuellen Dividendenrendite von rund 2 Prozent.

Charts zu den Werten im Artikel LOGITECH INT.

Werbung

Im ersten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2023 betrug der Umsatz 1,16 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,31 Mrd. US-Dollar), wie am 25. Juli 2022 berichtet wurde. Es wurde ein Gewinn (GAAP) von 100,84 Mio. US-Dollar nach 186,84 Mio. US-Dollar im Vorjahr erwirtschaftet.

Logitech wurde 1981 in Apples in der Schweiz gegründet. Die operative Schaltzentrale ist in Newark in Kalifornien. Zu den Produkten des Unternehmens zählen Computermäuse, Tastaturen, Videokonferenzsysteme, mobile Lautsprecher sowie Tablet-Zubehör.

Redaktion MyDividends.de