NETEASE - Auf Messers Schneide

Die Einschätzung, bei der Aktie von Netease nach dem Einbruch im August lieber nicht noch einmal auf Rebound zu spekulieren, war zu vorsichtig. Denn eine Long-Spekulation hätte zumindest kurzzeitig noch einmal sehr gut funktioniert. Inzwischen ist der Videospieletitel aber wieder zurückgekommen.

Charttechnisch steht der Wert weiter auf Messers Schneide. Rutscht die Aktie durch den Unterstützungsbereich zwischen 85,04 und 82,93 USD, kann es schnell zum Gap-Close kommen bzw. die Aktie schnell Kurse um 75,52 USD ansteuern. Der mittelfristige Korrekturtrend wäre auch intakt, sollte die Aktie noch einmal rebounden. Erst wenn die Abwärtstrendlinien und der Widerstand bei 108,19 USD fallen, wäre charttechnisches Potenzial in Richtung 118,19 bis 120,84 USD ableitbar.

Beide Herangehensweisen, antizyklisch die Unterstützung zu kaufen bzw. prozyklisch einen Bruch der Unterstützung abzuwarten, haben folglich weiter ihre Berechtigung. Da die Kurserholungen ausgehend vom Support aber immer kleiner ausfallen, überwiegt für mich insgesamt eher ein bärisches Bild, das Szenario fallender Kurse wird also als wahrscheinlicher angesehen.

Fazit: Rebound-Trader kamen bei der Netease-Aktie wiederholt auf ihre Kosten. Der Verkaufsdruck ist aber weiter da und kann sich jederzeit zur Unterseite entladen. Anleger halten sich daher vorerst zurück bzw. setzen sich Kursalarme auf die Marke von 75,53 USD oder über 108,19 USD.

