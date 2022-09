Hurco hält die Dividende stabil

Der amerikanische Industriekonzern Hurco Companies Inc. (ISIN: US4473241044, NASDAQ: HURC) wird eine vierteljährliche Dividende von 15 US-Cents je Anteilsschein ausbezahlen, wie am Donnerstag berichtet wurde. Aktionäre erhalten die nächste Auszahlung am 17. Oktober 2022 (Record date: 3. Oktober 2022).

Auf das Jahr hochgerechnet werden somit insgesamt 0,60 US-Dollar ausgeschüttet. Die aktuelle Dividendenrendite des Konzern beträgt beim derzeitigen Aktienkurs von 24,10 US-Dollar (Stand: 15. September 2022) 2,49 Prozent. Im März 2022 erfolgte im Vergleich zum Vorquartal (14 US-Cents) eine Anhebung der Dividende um 7,1 Prozent.

Hurco Companies ist 1968 von Edward Humston in Indianapolis, Indiana, gegründet worden. Der Konzern ist ein Hersteller von CNC-Maschinen (Computerized Numerical Control). Dies sind Werkzeugmaschinen wie Fräsen und Drehmaschinen, die für die Luft- und Raumfahrt sowie für den Energiesektor eingesetzt werden. Im dritten Quartal (31. Juli) des Fiskaljahres 2022 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 57,64 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 54,18 Mio. US-Dollar), wie am 2. September 2022 berichtet wurde. Der Gewinn betrug 1,24 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 1,57 Mio. US-Dollar im Vorjahr.

Die Aktie liegt auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street seit Jahresbeginn 2022 mit 18,86 Prozent im Minus und die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 155,7 Mio. US-Dollar (Stand: 15. September 2022).

