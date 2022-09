com.on Der Börsenpodcast: US-Inflationsrate schockt die Märkte und Hesensabbat verstärkt den Fall – wie geht es weiter?

Da haben sich doch einige Anleger überrascht die Augen gerieben, als die US-Inflationsdaten die Runde machten. Die lagen nämlich nicht unter den Erwartungen der Experten, sondern drüber. Schnell gerieten die Märkte unter Druck und der September machte seinem Namen wieder alle Ehre. Eigentlich stemmte sich der schlechteste Börsenmonat des Jahres gegen die Historie und bis Mittwoch konnte der Dax ein Plus im September verbuchen. Daraus ist mittlerweile aber ein Minus geworden. Bleibt das jetzt so? Schließlich ist kommenden Mittwoch die Fed an der Reihe und muss auf die Inflationsdaten reagieren.

FedEx verschärft die Ängste, Intel rudert zurück und Sixt glänzt

Mitten in die schlechte Stimmung an den Märkten platzte dann auch noch FedEx mit einer Gewinnwarnung. Dass verunsicherte die Anleger noch mehr, denn der amerikanische Logistikkonzern gilt als sehr konjunktursensibel. Muss die Deutsche Post jetzt auch die Reißleine ziehen?

Viele Anleger warten gespannt auf die Ausgliederung der Sparte autonomes Fahren von Intel. Aufgrund der schlechten Marktstimmung war es zuletzt ruhig geworden um den Börsengang von Mobileye. Wie Bloomberg jetzt erfahren haben will, backt Intel kleinere Brötchen bei der Bewertung von Mobileye. Lohn sich das Warten trotzdem?

Der Autovermieter Sixt zeigt mal wieder allen wie es geht und erhöht die Prognose. Und dass nicht nur um ein kleines Bisschen, sondern um einen ordentlichen Betrag. Sollten Anleger wieder zugreifen?

Das Experten-Duo Andreas Lipkow, Finanzstratege bei der comdirect und Markus Weingran, Redaktionsleiter bei onvista, hat sich in der neuen Folge von com.on die wichtigsten Themen der Börsenwoche zur Brust genommen.

Teil 1:

# US-Inflationsdaten erwischen einige Anleger auf dem falschen Fuß – wie groß wird der Rückschlag?

# Wie wird die Fed auf die Inflationsrate reagieren?

# Das kräftig im Minus – nur dem Hexensabbat geschuldet?

Der zweite Teil des Börsenpodcasts gehört wie gewohnt den Zuhörern. Unter redaktion@onvista.de können Sie ihre Fragen an Markus Weingran und Andreas Lipkow stellen. Diese Fragen haben die beiden Experten in der heutigen Folge für Sie beantwortet:

Teil 2:

# Deutsche Post: FedEx warnt – wird das die Post bald auch?

# Intel: Gibt es Neuigkeiten zum Börsengang von Mobileye?

# Lufthansa: Bund ist raus – positive Signal für die Aktie?

# ITM Power: Aktie bricht nach Zahlen ein – Finger weg jetzt?

# Sixt: Prognoseerhöhung – kommt jetzt wieder Schwung in die Aktie?

Teil 3:

onvista: BASF, Allianz und BYD

comdirect: Adobe, Auto1 und Kion

